Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам встретился с Премьером Госсовета КНР Ли Цянем

Приветствуя первый визит Ли во Вьетнам в качестве премьер-министра Китая, То Лам подчеркнул, что этот визит имеет важное значение, поскольку способствует развитию отношений между двумя партиями и двумя странами в более глубоком и содержательном и всестороннем направлении, отвечая чаяниям и общим интересам народов двух стран, во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.



По случаю 75-й годовщины основания Китайской Народной Республики он поздравил партию, государство и народ Китая с их значительными достижениями, особенно с успешным проведением реформ и политики открытых дверей, которые привели к многим важным достижениям в социально-экономическом развитии.

Особенно за 10 лет новой эры после 18-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК) под руководством генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина Китай достиг своей первой столетней цели, сказал То Лам, полагая, что страна успешно реализует видение и цели 20-го съезда КПК, а также более 300 реформаторских мер для продвижения модернизации в китайском стиле, изложенных на третьем пленуме ЦК КПК 20-го созыва, для достижения второй столетней цели.

«Вьетнам всегда считает развитие отношений с Китаем одним из главных приоритетов своей внешней политики», - подчеркнул он.

Передавая Генеральному секретарю ЦК КПВ, президенту государства То Ламу наилучшие пожелания от генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина, Ли подтвердил, что его поездка направлена на реализацию общих пониманий, достигнутых в последнее время высшими руководителями двух партий и стран, и на обсуждение конкретных мер по продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства и вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим на новый этап развития, достижение более существенных результатов.

Китайский премьер подчеркнул, что его страна рассматривает развитие отношений с Вьетнамом в качестве приоритета в своей дипломатии добрососедства, и подтвердил, что партия и правительство Китая последовательно поддерживают обновление, развитие и строительство социализма во Вьетнаме.

В атмосфере дружбы и доверия лидеры проинформировали друг друга о ситуации каждой партии и каждой страны. Г-н То Лам проинформировал своего гостя об основных положительных результатах в социально-экономическом развитии, партийном строительстве и реформировании, борьбе с коррупцией и негативными явлениями во Вьетнаме за последнее время, а также о подготовке к всевьетнамскому съезду КПВ 14-го созыва, который определен как важная веха, открывающая новую эру - эру реализации цели успешного построения социализма.

Обе стороны также рассмотрели выдающиеся достижения в двустороннем сотрудничестве за прошедшее время, выразив свою радость в связи с важным и всесторонним прогрессом вьетнамско-китайских отношений. Они подчеркнули, что обе стороны серьезно и активно реализуют важные общие понимания высокого уровня, достигнутые в ходе исторических визитов генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга и генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина в 2022 и 2023 годах соответственно; и государственного визита в Китай генерального секретаря ЦК КПВ, президента То Лама в соответствии с «шестью главными целями» (укрепление политического доверия, более существенное сотрудничество в области обороны и безопасности, более глубокое и практическое сотрудничество, более прочная социальная основа, более тесная многосторонняя координация, более эффективное управление и урегулирование разногласий).

Все это способствовало формированию активного и эффективного обмена и сотрудничества на всех уровнях, во всех секторах и во всех областях.

Высший вьетнамский лидер выразил признательность генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР Си Цзиньпина за его важный вклад в развитие вьетнамско-китайских отношений; высоко оценил внимание и поддержку Ли в продвижении двусторонних отношений, а также эффективную и своевременную координацию между правительствами и премьер-министрами двух стран.

Руководителя двух стран договорились поддерживать регулярные обмены на всех уровнях, особенно на высоком; эффективно продвигать каналы партийной дипломатии, государственной дипломатии и народной дипломатии; активизировать сотрудничество в области обороны, безопасности и иностранных дел; совместно эффективно реагировать на нетрадиционные вызовы безопасности; повышать эффективность существующих механизмов между двумя странами и расширять внедрение новых механизмов.

Стороны договорились продолжать направлять ведомства на всех уровнях, в секторах и на местах двух стран на активное осуществление политики и мер по продвижению более существенного сотрудничества в различных областях для достижения лучших результатов, активизации экономического и торгового сотрудничества, обеспечения беспрепятственной приграничной торговли и создания модели «умных» пограничных пунктов пропуска, а также укрепления связи между рамками «Два коридора, один пояс» и инициативой «Пояс и путь», уделяя приоритетное внимание развитию железнодорожного сообщения.

Высший вьетнамский лидер заявил, что Вьетнам приветствует и готов создать благоприятные условия для китайских предприятий, чтобы они инвестировали в крупномасштабные, передовые технологические проекты во Вьетнаме, представляющие уровень развития Китая и приносящие практическую пользу обеим странам и их народам. Китайский премьер подчеркнул, что Китай будет и дальше открывать свой рынок для вьетнамской сельскохозяйственной продукции и поддерживать соседнюю страну в создании офисов по продвижению торговли в Китае.

Обе стороны также обязались расширять сотрудничество в области науки и технологий, производственных цепочек поставок, «зеленого» развития и цифровой трансформации.

В преддверии 75-й годовщины установления дипломатических отношений в следующем году стороны договорились о совместной организации мероприятий в рамках «Года вьетнамско-китайских гуманитарных обменов» и стремились поднять двусторонние отношения на новую ступень развития, руководствуясь «шестью основными целями».

Что касается морских вопросов, то они согласились с важностью поддержания мира и стабильности в Восточном море (или Южно-Китайском море). То Лам предложил обеим сторонам строго выполнять общие понимания высокого уровня, направить соответствующие органы власти на активный поиск эффективных методов и решений для лучшего контроля и разрешения разногласий, а также укреплять сотрудничество в соответствии с уровнем двусторонних отношений, основываясь на международном праве, в частности на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).