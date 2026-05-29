Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам встретился с Председателем Национальной ассамблеи Таиланда
Поблагодарив за торжественный и тёплый приём, оказанный высокопоставленной вьетнамской делегации, Генеральный секретарь, Президент То Лам поздравил Таиланд с впечатляющими и всесторонними достижениями развития за последнее время, особенно в поддержании стабильного экономического роста, продвижении цифровой трансформации, развитии передовых отраслей промышленности, модернизации инфраструктуры и реализации политики, направленной на устойчивое развитие, инновации и повышение качества жизни населения. Генеральный секретарь, Президент То Лам отметил, что направление развития Таиланда носит «стратегическое видение», а достигнутые результаты способствуют укреплению роли и позиций Таиланда в регионе и мире, открывая множество практических возможностей для сотрудничества между Таиландом и другими странами, включая Вьетнам.
Оба лидера с удовлетворением отметили, что за 50 лет со дня установления дипломатических отношений вьетнамско-таиландские отношения непрерывно развиваются динамично и содержательно во всех сферах; подчеркнули, что повышение уровня отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2025 году отражает высокий уровень политического доверия и решимость руководства двух стран вывести двустороннее сотрудничество на новый этап развития. Стороны также высоко оценили роль и позитивный вклад парламентов двух стран в продвижение сотрудничества, совершенствование правовой базы и контроль за эффективной реализацией двусторонних соглашений.
Председатель Национальной ассамблеи Таиланда подчеркнул, что в последнее время число тайских туристов, посещающих Вьетнам, значительно увеличилось; одновременно всё больше компаний двух стран расширяют инвестиционную и предпринимательскую деятельность на рынках друг друга, выразив пожелание, чтобы обе стороны продолжали оказывать поддержку и создавать благоприятные условия инвесторам для более глубокого участия на рынках друг друга.
На этой основе Генеральный секретарь, Президент То Лам подтвердил стремление к дальнейшему укреплению отношений между двумя странами в целом и между парламентами двух стран в частности, особенно в условиях, когда обе страны вступают в новый этап развития, во имя интересов народов двух стран, мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире. Генеральный секретарь, Президент предложил Национальной ассамблее Таиланда продолжать уделять внимание, поддерживать и создавать благоприятные условия для эффективной реализации соглашений о сотрудничестве между двумя странами, включая Программу действий по реализации Всеобъемлющего стратегического партнёрства на период 2026–2031 годов, подписанную в ходе переговоров с Премьер-министром Анутхином Чанвиракуном и охватывающую важные направления сотрудничества в сферах обороны, безопасности, торговли, инвестиций, науки и технологий, инфраструктурной взаимосвязанности, культуры, образования и народной дипломатии.
Председатель Национальной ассамблеи Таиланда согласился координировать действия с Национальным собранием Вьетнама в целях укрепления сотрудничества; эффективно реализовывать Соглашение о сотрудничестве между парламентами двух стран, подписанное в 2023 году; активизировать обмен делегациями, контакты на высшем и других уровнях; продвигать взаимодействие между профильными органами, группами парламентариев дружбы, женщинами-парламентариями и молодыми парламентариями; а также расширять обмен опытом в таких областях, как законодательная деятельность, цифровая трансформация, зелёный рост и реагирование на изменение климата. Стороны подтвердили намерение тесно координировать действия в рамках региональных и международных межпарламентских механизмов, таких как Межпарламентский союз (МПС), Межпарламентская ассамблея АСЕАН (АИПА) и Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (АТПФ), внося вклад в укрепление солидарности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поддержание мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.
По этому случаю Генеральный секретарь, Президент То Лам передал Председателю Национальной ассамблеи Таиланда приветствия и приглашение от Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана посетить Вьетнам в удобное время. Председатель Национальной ассамблеи Таиланда поблагодарил руководство Вьетнама, с удовольствием принял приглашение и выразил желание в ближайшее время посетить Вьетнам.