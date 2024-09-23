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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам встретился с госсекретарем Ватикана в Нью-Йорке

22 сентября в Нью-Йорке (по местному времени) генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президент государства То Лам встретился с государственным секретарем Ватикана Кардиналом Пьетро Паролином в рамках Саммита будущего ООН и 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президент государства То Лам cправа и государственный секретарь Ватикана Кардинал Пьетро Паролин. Фото: ВИA  
На встрече стороны высоко оценили положительный прогресс в отношениях между Вьетнамом и Ватиканом, в частности то, что Папский представитель-резидент и Офис Папского представителя-резидента Святого Престола в Ханое начали работу в 2024 году.

То Лам поблагодарил Папу Франциска за его сочувствие и поддержку вьетнамского народа в преодолении последствий тайфуна Яги.

Высший руководитель высоко оценил добрые чувства, которые Папа Римский и Государственный секретарь проявили к Вьетнаму, и подчеркнул, что Вьетнам создал благоприятные условия для пастырских визитов нынешнего постоянного представителя Папы и специального посланника-нерезидента в прошлом.

То Лам высоко оценил послания, учения и письма, направленные предыдущими Папами и Папой Франциском католической общине Вьетнама, которые подчеркивают дух «добрых христиан и добрых граждан» и призывают вьетнамскую католическую церковь внести свой вклад в национальную жизнь, в интересах всей нации в духе диалога и сотрудничества.

Паролин напомнил о своем хорошем впечатлении от Вьетнама во время предыдущего визита и подтвердил, что вьетнамская католическая церковь всегда хочет сопровождать развитие страны в духе искренности, ответственности и доверия.
Лидеры двух стран отметили, что обмен делегациями высокого уровня и заседания совместной рабочей группы Вьетнама и Ватикана играют важную роль в развитии взаимного уважения и понимания.

Паролин подтвердил, что папский представитель-резидент Ватикана активно сотрудничает с Вьетнамом, а Папа Франциск хочет посетить Вьетнам в ближайшее время, тем самым способствуя развитию связей между Ватиканом и католической церковью Вьетнама и дальнейшему укреплению отношений между Ватиканом и Вьетнамом.

ВИА/ИЖВ

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