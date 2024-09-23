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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам встретился с госсекретарем Ватикана в Нью-Йорке
То Лам поблагодарил Папу Франциска за его сочувствие и поддержку вьетнамского народа в преодолении последствий тайфуна Яги.
Высший руководитель высоко оценил добрые чувства, которые Папа Римский и Государственный секретарь проявили к Вьетнаму, и подчеркнул, что Вьетнам создал благоприятные условия для пастырских визитов нынешнего постоянного представителя Папы и специального посланника-нерезидента в прошлом.
То Лам высоко оценил послания, учения и письма, направленные предыдущими Папами и Папой Франциском католической общине Вьетнама, которые подчеркивают дух «добрых христиан и добрых граждан» и призывают вьетнамскую католическую церковь внести свой вклад в национальную жизнь, в интересах всей нации в духе диалога и сотрудничества.
Паролин напомнил о своем хорошем впечатлении от Вьетнама во время предыдущего визита и подтвердил, что вьетнамская католическая церковь всегда хочет сопровождать развитие страны в духе искренности, ответственности и доверия.
Лидеры двух стран отметили, что обмен делегациями высокого уровня и заседания совместной рабочей группы Вьетнама и Ватикана играют важную роль в развитии взаимного уважения и понимания.
Паролин подтвердил, что папский представитель-резидент Ватикана активно сотрудничает с Вьетнамом, а Папа Франциск хочет посетить Вьетнам в ближайшее время, тем самым способствуя развитию связей между Ватиканом и католической церковью Вьетнама и дальнейшему укреплению отношений между Ватиканом и Вьетнамом.