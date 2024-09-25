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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам встретился в Нью-Йорке с председателем ЕК и президентом Украины
Он также приветствовал активную роль ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подтвердив, что Вьетнам готов выступить в качестве связующего звена для расширения сотрудничества ЕС со странами региона в рамках стратегического партнерства АСЕАН-ЕС. Высший руководитель Вьетнама с удовлетворением отметил, что после четырех лет реализации Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) дало новый импульс двусторонней торговле, сделав Вьетнам крупнейшим торговым партнером ЕС в АСЕАН, а ЕС стал четвертым по величине торговым партнером Вьетнама. Инвестиции ЕС во Вьетнам также увеличились, и в настоящее время ЕС является пятым по величине инвестором в стране.
Он предложил обеим сторонам продолжить эффективную реализацию EVFTA, уделяя первоочередное внимание устранению барьеров для доступа на рынок товаров обеих сторон, отмене предупреждения ЕК о «желтой карточке» и дальнейшей поддержке реализации Вьетнамом решений по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом.
То Лам также предложил обеим сторонам усилить сотрудничество в области обороны и безопасности, а также в борьбе с транснациональной организованной преступностью, особенно высокотехнологичной. Он предложил ЕС продолжать укреплять сотрудничество и поддерживать Вьетнам в области охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, повышения потенциала государственного управления, развития зеленой и циркулярной экономики, а также оказывать помощь Вьетнаму в области капитала, технологий и подготовки кадров для выполнения обязательств по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, эффективной реализации Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP) и адаптации к новым нормам ЕС в области окружающей среды и устойчивого развития.
Высоко оценив достижения Вьетнама в области социально-экономического развития и международной интеграции, председатель ЕК подтвердил, что Вьетнам является одним из ключевых партнеров ЕС в реализации стратегии сотрудничества, и предложила обеим сторонам в ближайшее время усовершенствовать свои отношения, чтобы заложить основу для более глубокого, содержательного и эффективного сотрудничества во всех областях в будущем. Согласившись с предложениями вьетнамского лидера, Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС будет тесно координировать свои действия с этой страной для эффективной реализации существующих соглашений и механизмов обмена в целях развития сотрудничества в таких ключевых областях, как политика-дипломатия, торговля-инвестиции, оборона-безопасность, сотрудничество в области развития, образование-обучение, инновации и культурные обмены; усиления координации для решения глобальных проблем; поддержки в области охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата и эффективной реализации JETP, а также сотрудничества в рамках Инициативы «Глобальные ворота».
Что касается ситуации в Восточном море, то обе стороны согласились с важностью разрешения споров мирными средствами в соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS 1982), что будет способствовать обеспечению безопасности, надежности и свободы судоходства и авиации, а также укреплению мира, стабильности и процветания в регионах.
Встретившись с президентом Украины, генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам подтвердил, что Вьетнам всегда ценит свою традиционную дружбу и всестороннее партнерство с Украиной и помнит о поддержке и искренней помощи, которую народы Советского Союза, в том числе украинцы, оказали Вьетнаму во время его борьбы за национальное освобождение и воссоединение страны, а также в его нынешнем деле развития. То Лам также выразил озабоченность по поводу продолжающегося конфликта, призвав к прекращению военных действий, восстановлению мира и защите безопасности гражданского населения и основных объектов инфраструктуры. Он подтвердил последовательную позицию Вьетнама, согласно которой все споры должны решаться мирным путем в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава ООН, включая уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности государств, отказ от применения силы или угрозы ее применения, учет законных интересов всех вовлеченных сторон и недопущение причинения вреда гражданскому населению. Вьетнам приветствует и поддерживает международные посреднические усилия, направленные на поиск долгосрочного мирного решения конфликта при участии всех соответствующих сторон в соответствии с международным правом и Уставом ООН, сказал То Лам, добавив, что как активный и ответственный член международного сообщества Вьетнам готов внести свой вклад в развитие диалога и поиск решений для скорейшей стабилизации ситуации во имя мира и стабильности в регионе и во всем мире. Он также подчеркнул, что после окончания конфликта Вьетнам готов сотрудничать с международным сообществом для поддержки усилий по восстановлению Украины. Зеленский высоко оценил позицию Вьетнама и поблагодарил правительство и народ Вьетнама за гуманитарную поддержку Украины. Он выразил надежду, что Вьетнам одобрит декларацию первого саммита по вопросам мира в Украине, состоявшегося в Швейцарии, и окажет Украине помощь в разминировании и урегулировании последствий конфликта. Украинский лидер подтвердил, что его страна привержена обеспечению безопасности вьетнамской общины и посольства Вьетнама в Киеве. Стороны отметили необходимость поддерживать и развивать двустороннее сотрудничество посредством контактов и обмена делегациями на всех уровнях, а также искать эффективные и надлежащие меры для поддержания и скорейшего восстановления двусторонних торговых обменов. То Лам поблагодарил Украину за поддержку в обеспечении безопасности и эвакуации вьетнамских граждан в Украине и выразил надежду, что украинское правительство продолжит оказывать помощь в обеспечении безопасности жизни и имущества вьетнамских граждан и предприятий в стране.