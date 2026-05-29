Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам провёл переговоры с Премьер-министром Таиланда в Бангкоке

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, Президент Вьетнама То Лам проводит переговоры с Премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном в Бангкоке 28 мая. Фото: ВИА. На переговорах Премьер-министр Анутхин Чанвиракун тепло приветствовал Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Вьетнама То Лама, находящегося с официальным визитом в Таиланде, подчеркнув, что визит имеет важное значение, поскольку две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений (1976–2026 гг.), а также отражает высокий уровень политического доверия между двумя государствами.

Выразив искреннюю благодарность Премьер-министру Анутхину Чанвиракуну, Правительству и народу Таиланда за тёплый, внимательный и дружественный приём, оказанный вьетнамской делегации, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам подтвердил, что Вьетнам неизменно придаёт важное значение Всеобъемлющему стратегическому партнёрству с Таиландом и стремится к его дальнейшему укреплению. На фоне многочисленных геополитических и экономических вызовов в мире и Таиланд, и Вьетнам сохраняют стабильность и развитие, подтверждая свои всё более важные роль и положение в регионе и мире.



Высший руководитель Вьетнама поздравил Таиланд с выдающимися достижениями в социально-экономическом развитии и восстановлении темпов роста, а также с сохранением позиции одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии и ведущей мировой туристической державы.



Он высоко оценил усилия Таиланда по развитию науки и технологий, цифровой экономики и цифровой трансформации, выразив уверенность, что под руководством Премьер-министра Анутхина Чанвиракуна Таиланд продолжит добиваться новых успехов в реализации планов социально-экономического развития и укреплении своей роли и положения в регионе и мире.



На переговорах два руководителя высоко оценили активное, всестороннее и содержательное развитие двусторонних отношений в последние годы. Политическое доверие укрепилось, а сотрудничество в области обороны и безопасности углубилось и стало одной из важных опор двусторонних связей. Экономические, торговые и инвестиционные отношения развиваются позитивно, тогда как сотрудничество между местностями, взаимодействие в сферах культуры, образования и туризма, а также народные обмены продолжают расширяться в разнообразных и практических формах.



Обсуждая направления дальнейшего углубления Всеобъемлющего стратегического партнёрства в предстоящий период, стороны выразили готовность сопровождать и поддерживать развитие друг друга. Они договорились продолжать укреплять политическое доверие путём поддержания обменов на высоком и всех других уровнях по всем каналам; повышения эффективности существующих механизмов двустороннего сотрудничества; проведения пятого совместного заседания правительств Вьетнам - Таиланд, Таиланд - Вьетнам в Таиланде; а также скорейшей организации заседания Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между министрами иностранных дел двух стран.



Два руководителя также договорились и далее продвигать и углублять сотрудничество в области обороны и безопасности, укреплять координацию в борьбе с транснациональной преступностью, киберпреступностью и преступлениями, связанными с наркотиками, а также взаимодействовать в обеспечении морской безопасности.



Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам призвал стороны продолжать добросовестно выполнять достигнутую на высшем уровне договорённость о недопущении использования территории одной страны отдельными лицами или организациями для осуществления деятельности, наносящей ущерб другой стороне. Он также призвал в ближайшее время провести переговоры и подписать Договор об экстрадиции и Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам.



Премьер-министр Анутхин Чанвиракун подчеркнул, что Таиланд категорически не допускает использования своей территории против дружественных стран.



В экономической сфере два руководителя согласились укреплять экономическое сотрудничество и взаимосвязанность на взаимодополняющей основе, добиваясь новых прорывов и качественного развития. Стороны обязались прилагать усилия для увеличения двустороннего товарооборота с нынешних 22 млрд долларов США до 25 млрд долларов США сбалансированным и устойчивым образом, одновременно ускоряя процедуры лицензирования, чтобы облегчить доступ на рынок для ряда перспективных сельскохозяйственных товаров. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун подтвердил, что Вьетнам является одним из ведущих важных партнёров Таиланда в регионе, подчеркнув, что две страны имеют много сходств и обладают потенциалом стать крупными глобальными производственными центрами.



Выразив пожелание, чтобы стороны и далее укрепляли сотрудничество в содействии развитию частного экономического сектора каждой страны, он подтвердил, что Таиланд поддерживает и поощряет предприятия двух стран к расширению взаимодействия.



Премьер-министр высоко оценил эффективную деятельность вьетнамских предприятий в Таиланде и приветствовал расширение присутствия вьетнамских инвесторов в стране.



Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам предложил в ближайшее время создать совместную рабочую группу для подготовки планов и эффективной реализации стратегии «трёх взаимосвязей», предусматривающей укрепление связей между цепочками поставок, предприятиями и регионами, а также для продвижения повестки устойчивого развития.



Он также предложил укреплять транспортную и логистическую взаимосвязанность, одновременно расширяя сотрудничество в новых областях, таких как искусственный интеллект, цифровая трансформация, цифровая экономика, зелёная экономика, инновации и справедливый энергетический переход.



Согласившись продвигать двустороннее сотрудничество в сфере науки и технологий, особенно в новых областях, таких как искусственный интеллект и полупроводниковые технологии, Премьер-министр Анутхин предложил двум странам изучить возможность реализации совместных проектов в области биотехнологий и микробиологии. Он добавил, что Таиланд также готов поделиться с Вьетнамом опытом применения космических технологий и использования спутников.



Два руководителя подчеркнули важность укрепления народных обменов, а также сотрудничества в сферах культуры, образования, туризма и связей между местностями.



Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам предложил сторонам обмениваться информацией и опытом в развитии туризма, а также продвигать сотрудничество в разработке туристических продуктов и соединении туристических направлений двух стран, особенно в сферах, где они обладают общими преимуществами, таких как морской, культурный и гастрономический туризм.



Стороны договорились продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в Таиланде и тайской общины во Вьетнаме, а также активизировать преподавание вьетнамского языка в Таиланде и тайского языка во Вьетнаме в целях укрепления взаимопонимания.



Они также договорились сохранять и популяризировать историко-культурные объекты, связанные с дружбой между двумя странами, включая мемориальные места Президента Хо Ши Мина в Таиланде.

Стороны подтвердили, что продолжат тесно координировать действия и поддерживать друг друга на региональных и международных форумах, продвигать центральную роль АСЕАН, укреплять внутриблоковую солидарность, а также расширять сотрудничество в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и механизмов сотрудничества в субрегионе Меконга.



Они также подчеркнули важность поддержания мира и стабильности, обеспечения безопасности, свободы и безопасности судоходства и полётов, а также урегулирования споров мирными средствами на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).



Два руководителя договорились поручить министерствам и ведомствам оперативно реализовать важные результаты, достигнутые в ходе визита, тем самым содействуя содержательному и эффективному развитию отношений между Вьетнамом и Таиландом в предстоящее время.



По итогам переговоров Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам и Премьер-министр Анутхин Чанвиракун присутствовали на церемонии подписания Программы действий по реализации Всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам - Таиланд на период 2026–2031 годов, а также при обмене документами о сотрудничестве в сферах науки, технологий и образования.



