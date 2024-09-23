Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент Вьетнама То Лам принял участие в праздновании 1-й годовщины всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и США

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент Вьетнама То Лам выступает на церемонии. Фото: ВИA

Выступая на мероприятии, высший вьетнамский лидер проанализировал историю отношений между Вьетнамом и США, назвав их редким процессом и образцом для международных отношений в послевоенном восстановлении и налаживании отношений. Хотя первые обмены между двумя странами состоялись более двух столетий назад, им пришлось пройти через множество испытаний, взлетов и падений, от бывших врагов во время войны, дружбы и развития отношений до всеобъемлющего партнерства в 2013 году, сказал он.



После 10 лет реализации всеобъемлющего партнерства с важными шагами, достигнутыми в укреплении доверия и углублении взаимопонимания, эта основа создала прочный фундамент для повышения уровня отношений двух стран до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития в 2023 году, как и желал президент Хо Ши Мин. Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент Вьетнама То Лам подчеркнул, что этот результат - кристаллизация бесчисленных усилий по оздоровлению и построению прочного доверия, предпринимаемых на протяжении трех десятилетий многими поколениями лидеров, администраций, парламентов и народов двух стран. Он приветствовал обнадеживающие результаты, достигнутые обеими сторонами по истечении одного года после повышения статуса отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, отметив, что с учетом всеобъемлющего и конкретного содержания новых рамок отношений у обеих сторон есть много возможностей для дальнейшего углубления и развития двусторонних отношений на стабильной и содержательной основе, принося больше пользы народам двух стран, а также способствуя миру, стабильности и процветанию в регионе и во всем мире. Что еще более важно, это помогает обеим сторонам укреплять доверие - важную основу для того, чтобы «мы могли вместе построить светлое видение наших будущих отношений, чтобы наши два народа и наши будущие поколения всегда были хорошими друзьями и партнерами друг друга», как заявил генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг во время своего исторического визита в США в 2015 году, подчеркнул высший вьетнамский лидер. В преддверии 30-летия вьетнамско-американских отношений в 2025 году генеральный секретарь ЦК КПВ, президент Вьетнама То Лам предложил обеим сторонам продолжать укреплять тесную координацию для эффективной реализации Совместного заявления Вьетнама и США в 2023 году, особенно расширяя контакты и обмены делегациями на высоком уровне, делая сотрудничество в области науки и высоких технологий, таких как полупроводники и искусственный интеллект, а также подготовку высококачественных кадров стратегическим прорывом в двусторонних отношениях, и продолжая уделять приоритетное внимание сотрудничеству в преодолении последствий войны, способствуя созданию и укреплению доверия между двумя сторонами.



Обе стороны должны укреплять диалог, основанный на прямолинейном и конструктивном духе, общих интересах и законных опасениях друг друга, и способствовать координации, внося больший вклад в мир, стабильность и процветание в регионе и во всем мире.



Он еще раз подчеркнул, что за последние 30 лет обе стороны объединили усилия для создания исторического акцента, который стал образцом международных отношений и описывается как прекрасная картина, сотканная многими людьми, включая как выдающихся лидеров, так и неизвестных участников.



По этому случаю он поблагодарил правительство и народ США за своевременную поддержку Вьетнама в связи с последствиями тайфуна Яги. Поделившись своим личным опытом наблюдения за трудностями в процессе нормализации и продвижения двусторонних отношений, бывший госсекретарь США Джон Керри подчеркнул, что благодаря усилиям поколений лидеров и людей обеих сторон, сегодня две страны не только радуются успеху в нахождении формулы для залечивания военных ран, но и имеют шанс реализовать то, о чем говорил второй президент США Джон Адамс, то есть вместе дать молодому поколению возможности, которые нынешнее поколение не может себе представить.

Будучи одним из друзей Вьетнама, Керри выразил надежду, что в следующем году обе стороны отпразднуют 30-летие установления дипломатических отношений и вместе посмотрят в будущее.



Со своей стороны, сенатор Дэн Салливан выразил соболезнования семьям жертв тайфуна «Яги». Он также выразил признательность за вклад многих поколений американских парламентариев, таких как покойный сенатор Джон Маккейн и бывший сенатор Джон Керри, в нормализацию и развитие двусторонних отношений.



Салливан подтвердил, что всеобъемлющее стратегическое партнерство стран, поддерживаемое как Демократической, так и Республиканской партиями США, обладает большим потенциалом развития и будет активно способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.



Конгресс США продолжит поддерживать сильный, независимый, самодостаточный и процветающий Вьетнам, который занимает ведущее место в регионе, отметил он. * Ранее генеральный секретарь ЦК КПВ, президент Вьетнама То Лам встретился с руководством Института политики Азиатского общества (ASPI) и несколькими друзьями из США.



Он выразил признательность доктору Кан Ген Хва, президенту института, бывшему министру иностранных дел Республики Корея, за личную поддержку Вьетнама, и попросил руководство ASPI и дальше поддерживать расширение сотрудничества с Вьетнамом и АСЕАН.



Он также поблагодарил американских друзей, таких как бывший заместитель помощника госсекретаря Дэниел Рассел, помощник госсекретаря Дэн Крайтенбринк и посол Марк Кнаппер, за их значительный вклад в создание всеобъемлющего партнерства между странами в 2013 году и его недавнее повышение до всеобъемлющего стратегического партнерства. Вьетнамский лидер заявил, что Вьетнам желает и впредь получать мощную поддержку и содействие со стороны международного сообщества, в частности США, в своем развитии в новую эпоху.



Руководители ASPI и американские друзья воспользовались случаем, чтобы поздравить Вьетнам с достижениями в области реформ и развития страны, которые повысили международный авторитет и репутацию страны Юго-Восточной Азии.

Выражая удовлетворение всеобъемлющим стратегическим партнерством между Вьетнамом и США и ощутимыми результатами, достигнутыми за прошедший год после модернизации отношений, друзья Вьетнама подтвердили свою приверженность поддержке стабильного развития отношений, служению интересам и чаяниям своих народов и содействию миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире. Они также подтвердили свою готовность сопровождать Вьетнам в его активном процессе развития.