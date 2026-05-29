Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам принял участие во Вьетнамско-таиландском бизнес-форуме 2026 года
Выступая с вступительной речью, Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подчеркнул, что мир сталкивается со многими потрясениями, в то время как такие технологические достижения, как искусственный интеллект (ИИ), цифровая экономика и зелёная промышленность, меняют структуру мировой экономики. В этом контексте странам АСЕАН необходимо теснее сотрудничать для укрепления устойчивости и способности противостоять внешним воздействиям.
Премьер-министр Таиланда отметил, что Таиланд и Вьетнам тесно связаны и совместно извлекают выгоду из развития друг друга. В настоящее время Таиланд является крупнейшим торговым партнёром Вьетнама в АСЕАН, а Вьетнам - вторым по величине торговым партнёром Таиланда в АСЕАН. Объём двусторонней торговли достиг почти 24 млрд долларов США и приближается к цели в 25 млрд долларов США. Таиланд в настоящее время является восьмым крупнейшим иностранным инвестором во Вьетнаме.
По словам Премьер-министра Анутхина Чанвиракуна, обе страны продвигают экономические реформы для создания «новых драйверов роста» через развитие высокотехнологичных отраслей, таких как полупроводники, электромобили, цифровая экономика, умное сельское хозяйство, медицинская экономика и чистая энергетика.
Он отметил, что успех сотрудничества между Таиландом и Вьетнамом был бы невозможен без активной роли частного сектора, являющегося важным двигателем торговли, инвестиций и экономической взаимосвязанности между двумя странами; выразил радость по поводу участия в форуме и присутствия при обмене деловыми соглашениями между частными секторами двух стран. Премьер-министр Таиланда выразил надежду, что дружба между Таиландом и Вьетнамом будет крепнуть, совместно создавая устойчивое развитие и процветание двух стран.
Выступая на форуме, Генеральный секретарь, Президент То Лам подчеркнул, что форум является важным событием официального визита в Таиланд и отражает решимость вывести Всеобъемлющее стратегическое партнёрство Вьетнама и Таиланда на более глубокий, содержательный и эффективный уровень.
Генеральный секретарь, Президент подчеркнул, что Вьетнам и Таиланд являются важными экономиками АСЕАН, связанными прочной дружбой, всё более глубоким политическим доверием и всё более переплетающимися интересами развития. Повышение уровня отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства в мае 2025 года открыло новый этап сотрудничества с более высокими требованиями к видению, качеству и практической эффективности. В настоящее время стороны активно реализуют Программу действий на период 2025–2030 годов с целью конкретизации новых стратегических направлений сотрудничества между двумя странами.
По его словам, мир вступает в цикл глубокой реструктуризации. Цепочки поставок перестраиваются; цифровые технологии, ИИ, зелёная трансформация, циркулярная экономика и энергетическая безопасность меняют конкурентные преимущества каждой страны. В этих условиях Вьетнаму и Таиланду необходимо выйти за рамки традиционного двустороннего сотрудничества и совместно формировать взаимодополняющее экономическое пространство, в котором две страны будут не конкурировать, действуя по отдельности, а вместе повышать позиции друг друга в цепочках создания стоимости АСЕАН, укреплять устойчивость АСЕАН и совместно способствовать устойчивому росту региона.
Генеральный секретарь, Президент То Лам подчеркнул, что нынешние результаты являются лишь первоначальной основой, а многие возможности ещё не реализованы. Торговля по-прежнему в основном основывается на обмене товарами, двусторонние инвестиции пока не отражают в полной мере потенциал предприятий двух стран, а производственная кооперация, цифровые финансы, туризм и услуги остаются разрозненными, при этом синергетическая ценность в цепочках поставок АСЕАН пока недостаточно заметна.
Он предложил бизнес-сообществам двух стран сосредоточиться на продвижении следующих направлений: совместное создание вьетнамско-таиландских цепочек создания стоимости в пространстве АСЕАН. Сотрудничество между двумя странами должно выйти за рамки обычного товарообмена и быть направлено на совместное производство, переработку, распределение и создание брендов.
Две страны должны продвигать три взаимосвязи (производственную взаимосвязанность, инфраструктурную взаимосвязанность и взаимосвязанность трансформации) для формирования взаимодополняющего экономического пространства между Вьетнамом и Таиландом. Эти три взаимосвязи помогут Вьетнаму и Таиланду выйти за рамки обычных рыночных отношений и сформировать два взаимодополняющих звена в новой сети производства, услуг и роста АСЕАН.
Экономическое сотрудничество двух стран должно глубже проникать в повседневную жизнь населения через туризм, услуги и цифровые финансы. Необходимо лучше развивать авиасообщение, совместные туристические маршруты, розничную торговлю, гастрономию, культуру, образование, а также трансграничные QR-платежи, электронные кошельки, цифровую торговлю и цифровые финансы. Когда вьетнамские туристы смогут удобно оплачивать покупки в Бангкоке, а тайские туристы - легко совершать покупки в Ханое, Хошимине, Дананге или на Фукуоке, экономическое сотрудничество перестанет быть лишь направлением и станет частью каждой сделки, каждого товара и каждой конкретной бизнес-возможности.
Генеральный секретарь, Президент То Лам предложил сторонам в ближайшее время сформировать перечень приоритетных проектов на период 2026–2030 годов в области логистики, сельского хозяйства, продовольствия, чистой энергетики, цифровой торговли, туризма и подготовки кадров, чтобы превратить видение сотрудничества в конкретные результаты.
Подтвердив, что Вьетнам всегда рассматривает успех иностранных инвесторов как часть собственного успеха, Генеральный секретарь, Президент отметил, что Вьетнам продолжает совершенствовать институты, инфраструктуру и человеческие ресурсы, продвигать цифровую и зелёную трансформацию, административную реформу, одновременно гарантируя защиту законных интересов инвесторов, готовность выслушивать, сопровождать и совместно решать трудности бизнеса.
По этому случаю Генеральный секретарь, Президент То Лам и Премьер-министр Анутхин Чанвиракун вместе с высокопоставленными руководителями двух стран стали свидетелями объявления Национальной авиакомпанией Вьетнама (Vietnam Airlines) об открытии нового прямого рейса между двумя крупными туристическими направлениями - Хошимином и Пхукетом. Маршрут начнёт действовать с июля 2026 года, будет обслуживаться самолётами Airbus A321 с частотой 4 рейса в неделю и направлен на продвижение туризма, обменов и торговли между двумя странами.
Авиационная группа Vietjet также официально объявила о программе развития авиапарка с 50 самолётами Boeing 737-8 для Vietjet Thailand по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Таиландом.
Также в рамках форума Генеральный секретарь, Президент То Лам и Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун вместе с высокопоставленными руководителями двух стран присутствовали на церемонии обмена 17 стратегическими меморандумами о взаимопонимании между предприятиями двух государств.