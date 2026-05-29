НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам принял руководителей ряда корпораций Таиланда
Председатель совета директоров и генеральный директор группы SCG Сетхаудом сообщил, что корпорация инвестирует во Вьетнам, особенно в проекты в области нефтехимии, пластмасс, материалов и упаковки; выразил желание продвигать сотрудничество в сферах нефтехимии, материалов, зелёной промышленности, логистики, новых материалов и материалов с высокой добавленной стоимостью для современной промышленности; развития циркулярной экономики, переработанных материалов и решений по сокращению выбросов в промышленности.
Генеральный секретарь, Президент То Лам отметил деятельность корпорации во Вьетнаме, способствующую достижению целей зелёной трансформации страны; подтвердил, что Вьетнам уделяет приоритетное внимание развитию базовых отраслей промышленности. Он подчеркнул, что группе SCG необходимо продолжать сопровождать Вьетнам в развитии промышленности с высокой добавленной стоимостью, усиливая связи с вьетнамскими предприятиями в цепочках поставок.
На встрече Сарата Ратанавади, директора, заместителя председателя совета директоров и генерального директора группы Gulf, выразил благодарность Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту То Ламу за уделённое время. По его словам, в ближайшее время группа стремится стать долгосрочным стратегическим партнёром Вьетнама в укреплении национальной энергетической безопасности через долгосрочные инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемую энергетику.
Генеральный секретарь, Президент То Лам предложил корпорации конкретизировать каждый проект с точки зрения экологической и социальной ответственности, а также обязательств по передаче технологий и подготовке кадров. Вьетнам готов создавать благоприятные условия для инвесторов, обладающих потенциалом, опытом и долгосрочными обязательствами, таких как группа Gulf.
На встрече с Чадатип Чутракул, генеральным директором группы Siam Piwat, Генеральный секретарь, Президент То Лам подчеркнул, что группа Siam Piwat может изучить модели развития туристических и культурных центров, сочетающих розничную торговлю, туризм, культуру, креативные индустрии и городское пространство, что соответствует потребностям повышения качества услуг и развития крупных городов Вьетнама.
Генеральный директор группы Siam Piwat сообщила, что в настоящее время корпорация эффективно инвестирует во Вьетнам и заинтересована в развитии в районе Тхутхием; поделилась опытом в сфере элитной розничной торговли, развития туристических направлений, туризма и устойчивого развития.
Генеральный секретарь, Президент То Лам отметил, что Вьетнам активно развивает отрасли услуг с высокой добавленной стоимостью, включая современную торговлю, туризм, культуру, креативные индустрии и новые модели городской экономики. Группа Siam Piwat может изучить новые модели сотрудничества в подходящих местностях; продолжить исследование возможностей инвестирования и сотрудничества во Вьетнаме, особенно в сферах торговли, услуг, туризма, культуры, креативных индустрий и развития городских туристических направлений.
Во второй половине того же дня Генеральный секретарь, Президент То Лам провёл краткую встречу с представителями Общества тайско-вьетнамской дружбы. Руководство Общества тайско-вьетнамской дружбы тепло приветствовало Генерального секретаря, Президента То Лама, его супругу и высокопоставленную вьетнамскую делегацию, прибывших с официальным визитом в Таиланд в год 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (1976–2026), отметив, что визит также отражает высокий уровень политического доверия между двумя государствами; подтвердило, что в дальнейшем общество продолжит усиливать и повышать эффективность своей деятельности, будучи готовым служить мостом дружбы между двумя странами в целом и их народами в частности.
Генеральный секретарь, Президент То Лам высоко оценил вклад Общества тайско-вьетнамской дружбы и выразил надежду, что общество продолжит уделять ещё больше внимания продвижению туризма и имиджа Вьетнама; продолжит обновлять формы своей деятельности, способствуя всестороннему сотрудничеству между двумя странами; станет эффективным связующим звеном для сотрудничества между предприятиями двух сторон, тем самым содействуя развитию традиционных дружественных отношений между двумя странами.