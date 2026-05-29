НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам принял руководителей ряда корпораций Таиланда

В рамках официального визита в Королевство Таиланд во второй половине дня 28 мая Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам принял руководителей ряда таиландских корпораций.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам принимает Тхаммасака Сетхаудома, председателя совета директоров и генерального директора таиландской группы SCG. Фото: ВИА  
На встрече с Тхаммасаком Сетхаудомом, председателем совета директоров и генеральным директором группы SCG, Генеральный секретарь, Президент То Лам приветствовал намерение крупных промышленных корпораций Таиланда продолжать расширять инвестиции, производство и бизнес во Вьетнаме, особенно в таких сферах, как базовая промышленность, зелёная промышленность, новые материалы, логистика и цепочки поставок.

Председатель совета директоров и генеральный директор группы SCG Сетхаудом сообщил, что корпорация инвестирует во Вьетнам, особенно в проекты в области нефтехимии, пластмасс, материалов и упаковки; выразил желание продвигать сотрудничество в сферах нефтехимии, материалов, зелёной промышленности, логистики, новых материалов и материалов с высокой добавленной стоимостью для современной промышленности; развития циркулярной экономики, переработанных материалов и решений по сокращению выбросов в промышленности.

Генеральный секретарь, Президент То Лам отметил деятельность корпорации во Вьетнаме, способствующую достижению целей зелёной трансформации страны; подтвердил, что Вьетнам уделяет приоритетное внимание развитию базовых отраслей промышленности. Он подчеркнул, что группе SCG необходимо продолжать сопровождать Вьетнам в развитии промышленности с высокой добавленной стоимостью, усиливая связи с вьетнамскими предприятиями в цепочках поставок.

На встрече Сарата Ратанавади, директора, заместителя председателя совета директоров и генерального директора группы Gulf, выразил благодарность Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту То Ламу за уделённое время. По его словам, в ближайшее время группа стремится стать долгосрочным стратегическим партнёром Вьетнама в укреплении национальной энергетической безопасности через долгосрочные инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемую энергетику.

Генеральный секретарь, Президент То Лам предложил корпорации конкретизировать каждый проект с точки зрения экологической и социальной ответственности, а также обязательств по передаче технологий и подготовке кадров. Вьетнам готов создавать благоприятные условия для инвесторов, обладающих потенциалом, опытом и долгосрочными обязательствами, таких как группа Gulf.

На встрече с Чадатип Чутракул, генеральным директором группы Siam Piwat, Генеральный секретарь, Президент То Лам подчеркнул, что группа Siam Piwat может изучить модели развития туристических и культурных центров, сочетающих розничную торговлю, туризм, культуру, креативные индустрии и городское пространство, что соответствует потребностям повышения качества услуг и развития крупных городов Вьетнама.

Генеральный директор группы Siam Piwat сообщила, что в настоящее время корпорация эффективно инвестирует во Вьетнам и заинтересована в развитии в районе Тхутхием; поделилась опытом в сфере элитной розничной торговли, развития туристических направлений, туризма и устойчивого развития.

Генеральный секретарь, Президент То Лам отметил, что Вьетнам активно развивает отрасли услуг с высокой добавленной стоимостью, включая современную торговлю, туризм, культуру, креативные индустрии и новые модели городской экономики. Группа Siam Piwat может изучить новые модели сотрудничества в подходящих местностях; продолжить исследование возможностей инвестирования и сотрудничества во Вьетнаме, особенно в сферах торговли, услуг, туризма, культуры, креативных индустрий и развития городских туристических направлений.

Во второй половине того же дня Генеральный секретарь, Президент То Лам провёл краткую встречу с представителями Общества тайско-вьетнамской дружбы. Руководство Общества тайско-вьетнамской дружбы тепло приветствовало Генерального секретаря, Президента То Лама, его супругу и высокопоставленную вьетнамскую делегацию, прибывших с официальным визитом в Таиланд в год 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (1976–2026), отметив, что визит также отражает высокий уровень политического доверия между двумя государствами; подтвердило, что в дальнейшем общество продолжит усиливать и повышать эффективность своей деятельности, будучи готовым служить мостом дружбы между двумя странами в целом и их народами в частности.

Генеральный секретарь, Президент То Лам высоко оценил вклад Общества тайско-вьетнамской дружбы и выразил надежду, что общество продолжит уделять ещё больше внимания продвижению туризма и имиджа Вьетнама; продолжит обновлять формы своей деятельности, способствуя всестороннему сотрудничеству между двумя странами; станет эффективным связующим звеном для сотрудничества между предприятиями двух сторон, тем самым содействуя развитию традиционных дружественных отношений между двумя странами.

ИЖВ/ВИА

Ханой готов к проведению Конференции руководителей городов АСЕАН

Это одно из важных внешнеполитических мероприятий, способствующих общему успеху Форума будущего АСЕАН 2026, который Вьетнам принимает у себя. Согласно плану, в Конференции примут участие около 350 делегатов из Вьетнама и зарубежных стран.
