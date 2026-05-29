НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам и супруга встретились с Королём Таиланда Махой Вачиралонгкорном и Королевой
Король Таиланда выразил радость по случаю официального визита Генерального секретаря, Президента То Лама и его супруги в Таиланд; высоко оценил значение визита, проходящего в год 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и после повышения уровня отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства, подчеркнув, что визит будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений. Король Таиланда поздравил Вьетнам с достижениями в социально-экономическом развитии; выразил уверенность, что Вьетнам продолжит добиваться ещё более значительных успехов в деле развития страны и повышения уровня жизни населения. По этому случаю Король Вачиралонгкорн также поделился воспоминаниями о предыдущих визитах во Вьетнам и своими добрыми впечатлениями о стране и народе Вьетнама.
Выразив радость по поводу возвращения с визитом в Таиланд, Генеральный секретарь, Президент То Лам искренне поблагодарил Короля и Королеву Таиланда за торжественный и тёплый приём, оказанный высокопоставленной вьетнамской делегации; одновременно передал приветствия и пожелания здоровья от высокопоставленных руководителей Вьетнама Королю и Королеве.
Генеральный секретарь, Президент То Лам поздравил Таиланд с всесторонними достижениями развития за последнее время; выразил уверенность, что под мудрым правлением Короля и благодаря единству правительства и народа Таиланда страна продолжит процветать, укрепляя свою всё более важную роль и позиции в регионе и мире.
Генеральный секретарь, Президент подтвердил, что Вьетнам придаёт большое значение отношениям между двумя странами. Одновременно он высоко оценил мощное развитие двусторонних отношений за последние 50 лет, особенно после установления Стратегического партнёрства в 2013 году и повышения уровня отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2025 году. В настоящее время Таиланд является крупнейшим торговым партнёром Вьетнама в АСЕАН и одним из крупнейших инвесторов во Вьетнаме.
Генеральный секретарь, Президент проинформировал об очень успешных итогах переговоров с Премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, в ходе которых стороны подписали Программу действий по реализации Всеобъемлющего стратегического партнёрства на период 2026–2031 годов, включающую множество важных направлений сотрудничества в сферах обороны, безопасности, экономики, науки и технологий, взаимосвязанности, культуры и народной дипломатии; одновременно выразил надежду, что Король продолжит уделять внимание и поддерживать продвижение ключевых направлений сотрудничества между двумя странами.
Генеральный секретарь, Президент подчеркнул, что Вьетнам всегда высоко ценит визиты членов Королевской семьи Таиланда во Вьетнам, особенно визиты Короля в 1992 и 1997 годах, когда он ещё был наследным принцем, считая их важными вехами, способствовавшими укреплению дружественных отношений и взаимопонимания между народами двух стран. Генеральный секретарь, Президент также поблагодарил Королевскую семью Таиланда за реализацию многих значимых проектов во Вьетнаме в сферах образования, развития местных сообществ и социального обеспечения.
Генеральный секретарь, Президент также поблагодарил Короля и Правительство Таиланда за постоянное внимание и создание благоприятных условий для стабильного проживания и активной интеграции вьетнамской общины в таиландское общество; предложил продолжить поддержку сохранения и продвижения вьетнамских культурных ценностей в Таиланде, включая мемориальные комплексы, посвящённые Президенту Хо Ши Мину, и вьетнамские пагоды в Таиланде.
По этому случаю Генеральный секретарь, Президент с уважением пригласил Короля и Королеву посетить Вьетнам в ближайшее время. Король с радостью принял приглашение и выразил желание вскоре вновь посетить Вьетнам.
Ранее Генеральный секретарь, Президент вместе с супругой и высокопоставленной вьетнамской делегацией возложили венок и оставили запись в книге соболезнований в память о Королеве-матери Таиланда Сирикит.