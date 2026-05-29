Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам: Вьетнам и Таиланд будут развивать сотрудничество в перспективных сферах
Руководитель Партии и Государства Вьетнама сообщил, что стороны провели весьма успешные переговоры и достигли многих позитивных, всесторонних и содержательных результатов.
Стороны высоко оценили позитивное развитие отношений между Вьетнамом и Таиландом в последние годы, отметив, что политическое доверие постоянно укрепляется, сотрудничество в области обороны и безопасности расширяется, а экономическое, торговое и инвестиционное взаимодействие остаётся ярким направлением. Народные обмены также сохраняют активный характер, а координация на региональных и международных форумах, особенно в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), становится всё более тесной.
На этой основе, отметил он, стороны подробно обсудили направления и меры по дальнейшему укреплению отношений между Вьетнамом и Таиландом в более прочном, устойчивом и эффективном русле.
Вьетнам и Таиланд договорились продолжать углублять политическое доверие как политическую основу долгосрочных и тесных отношений между двумя странами; продвигать обмены и контакты на высоком и всех других уровнях по всем каналам и направлениям; повышать эффективность существующих механизмов сотрудничества; а также сохранять и далее развивать эффективность механизмов сотрудничества в области обороны и безопасности. Стороны обязались укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью, активизировать переговоры и подписание двусторонних соглашений о правовом сотрудничестве. Они подтвердили приверженность недопущению использования территории одной страны какими-либо лицами или организациями против другой стороны, отметил вьетнамский руководитель.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам подчеркнул, что две страны будут развивать сотрудничество в перспективных сферах, одновременно укрепляя транспортную и логистическую инфраструктурную взаимосвязанность и эффективно используя экономические коридоры в субрегионе Меконга, особенно Экономический коридор Восток - Запад, чтобы содействовать потокам товаров и услуг между двумя странами и во всём регионе.
Что касается сотрудничества между местностями, он отметил, что стороны будут и далее повышать его эффективность, активизировать продвижение туризма, укреплять культурные и образовательные связи, а также расширять народные обмены, особенно среди молодого поколения, тем самым углубляя взаимопонимание и связи между двумя народами.
Высоко оценив внимание и поддержку правительства Таиланда в отношении вьетнамской общины в Таиланде, он подтвердил, что эта община служит ценным мостом в двусторонних отношениях и является неотъемлемой частью усилий по сохранению и укреплению дружбы и связей между народами двух стран.
По региональным и международным вопросам Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам вновь подтвердил важность сохранения солидарности и центральной роли АСЕАН. Он сообщил, что стороны договорились укреплять координацию позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая содействие миру, стабильности, безопасности, свободе и безопасности судоходства и полётов в Восточном море, а также урегулирование споров мирными средствами в соответствии с международным правом.
Он также приветствовал серьёзное выполнение Таиландом и Камбоджей соглашения о прекращении огня и выразил надежду, что две страны будут поддерживать диалог и мирно урегулировать пограничные споры во имя долгосрочных интересов обеих сторон и региона в целом.
Руководитель Партии и Государства выразил уверенность, что при общей решимости руководителей и народов обеих стран Всеобъемлющее стратегическое партнёрство Вьетнам - Таиланд продолжит развиваться более прочно, содержательно и эффективно, отвечая интересам обоих народов и внося позитивный вклад в мир, сотрудничество и развитие в регионе и мире.
В свою очередь Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил, что визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Вьетнама То Лама имеет особое значение, поскольку две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений.
Он отметил, что визит создаёт основу для совместной выработки дальнейших направлений развития Всеобъемлющего стратегического партнёрства, наполняя его более глубоким содержанием и обеспечивая конкретные выгоды народам обеих стран.
Премьер-министр Таиланда сообщил, что два руководителя провели открытые и откровенные обсуждения и достигли консенсуса по направлениям развития сотрудничества во всех областях в рамках Всеобъемлющего стратегического партнёрства Таиланд - Вьетнам.
Стороны договорились и далее укреплять координацию для реагирования на нынешнюю неопределённость и колебания в мировой экономике, уделяя при этом важное внимание развитию сотрудничества между частными секторами обеих стран. Они также обязались прилагать усилия для скорейшего доведения двустороннего товарооборота до 25 млрд долларов США в год.
В предстоящий период две страны сосредоточатся на укреплении связей в сферах энергетической безопасности, науки и технологий, инноваций, биотехнологий и сельского хозяйства. Они также подтвердили, что могут совместно продвигать экономическое развитие в субрегионе Меконга.
Принимающая сторона выразила уверенность, что результаты переговоров продолжат укреплять дружбу, доверие и сотрудничество между двумя странами, тем самым принося пользу их народам.