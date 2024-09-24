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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент Вьетнама То Лам встретился с премьер-министром Индии в Нью-Йорке
Этот поступок демонстрирует добрые чувства, традиционную дружбу и всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами, сказал высший руководитель Вьетнама.
Высший руководитель Вьетнама с удовлетворением отметил активное развитие двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, заявив, что выпуск совместного заявления об укреплении партнерства по случаю визита в Индию премьер-министра Фам Минь Тьиня в конце июля с новым и важным содержанием соответствует интересам, потребностям и стремлениям обеих сторон.
Он предложил двум странам продолжать тесную координацию и эффективно реализовывать результаты визитов, соглашения высокого уровня и программу действий по материализации всеобъемлющего стратегического партнерства на 2024-2028 годы, делая отношения более интенсивными, практичными и плодотворными во всех сферах.
Что касается регионального сотрудничества, То Лам подтвердил, что Вьетнам будет работать вместе с другими странами АСЕАН над углублением всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН-Индия, и призвал Индию продолжать поддерживать принципиальную позицию и центральную роль блока, а также строительство сообщества АСЕАН.
Обе стороны должны сотрудничать в решении общих проблем, продолжать тесную координацию и взаимодействие на региональных и международных форумах, особенно в ООН, АСЕАН и механизмах, возглавляемых организацией, и продвигать принципы обеспечения безопасности, защиты и свободы судоходства и полетов, а также мирного урегулирования споров в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
В свою очередь, Моди отметил, что Индия всегда стремится к укреплению двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, добавив, что страна будет продолжать свою политику «Действуй на Восток», эффективно укрепляя отношения с АСЕАН и Вьетнамом, особенно в областях, представляющих общий интерес, или их сильных сторонах, таких как цифровая связь, цифровая экономика, устойчивая инфраструктура, возобновляемые источники энергии и безопасность на море.
По этому случаю То Лам повторил приглашение президенту Индии Драупади Мурму посетить Вьетнам в ближайшее время.
Моди также пригласил генерального секретаря ЦК КПВ, президента Вьетнама в ближайшее время посетить Индию.