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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
Он считает, что это придаст мощный импульс всестороннему стратегическому сотрудничеству и вьетнамско-китайскому сообществу с общим будущим, что позволит ему вступить в новую фазу с более содержательными результатами.
По его словам, партия и правительство Китая по-прежнему твердо поддерживают Вьетнам в всестороннем продвижении его реформ, ускорении индустриализации и модернизации и успешном строительстве социализма, соответствующего условиям Вьетнама.
Товарищ То Лам, со своей стороны, подчеркнул, что цель его визита - подчеркнуть то высокое уважение, которое партия и государство, а также поколения лидеров Вьетнама, включая покойного Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, придавали вьетнамско-китайским отношениям.
По его словам, Вьетнам всегда рассматривал развитие дружественных отношений добрососедства и всестороннего сотрудничества с Китаем как последовательную политику, стратегический выбор и главный приоритет в своей внешней политики независимости, самостоятельность, многосторонности и диверсификации внешних связей.
Страна продолжит поддерживать значительные достижения и общее понимание, достигнутые высокопоставленными лидерами обеих сторон, для укрепления всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства и построения вьетнамо-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.
Товарищ То Лам поздравил Китай с его большими достижениями в области реформ и открытости, успешной реализацией целей, поставленных к первому столетию, и завершением более 300 комплексных реформаторских мероприятий, принятых на третьем пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) 18-го созыва, а также с успешной организацией третьего пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) 18-го созыва и успешной организацией третьего пленума Центрального комитета КПК 20-го созыва.
Обе стороны выразили удовлетворение тем, что отношения между двумя партиями и странами достигли исторического развития и достигли самого интенсивного, всеобъемлющего и содержательного уровня, который когда-либо наблюдался, со значительными результатами, такими как укрепление политического доверия, улучшение отношений, регулярные обмены и контакты на всех уровнях, процветающее торговое сотрудничество, значительный рост китайских инвестиций во Вьетнам, стремительный подъем туризма и расширение сотрудничества между населенными пунктами и обмена между людьми.
Отметив, что две страны обладают огромным потенциалом для сотрудничества, лидеры двух стран договорились приложить совместные усилия для укрепления политического и экономического доверия, эффективного построения вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение, и перехода двусторонних отношений на новый этап развития в соответствии с “шестью основными направлениями".”, поддерживать регулярные контакты на всех уровнях и содействовать обменам и сотрудничеству по каналам партии, правительства, Национального собрания/Всекитайского собрания народных представителей и Отечественного фронта/Народного политического консультативного совета.
Они согласились расширять сотрудничество в таких ключевых областях, как международные отношения, оборона и безопасность, укреплять содержательное сотрудничество для достижения дальнейших успехов, укреплять связи между населенными пунктами и обмены между людьми, хорошо организовывать мероприятия, посвященные 75-летию установления дипломатических отношений, укреплять прочную социальную основу, создавать новые мотивы для развития двусторонних связей, поддерживать тесную координацию и сотрудничество, а также поддерживать друг друга на многосторонних форумах и механизмах.
Товарищ То Лам приветствовали участие Китая в разработке трех железнодорожных проектов стандартной колеи, которые соединяют две страны: железной дороги Вьентьян - Вунганг и системы метро в Ханое. Далее он обратился к Китаю с просьбой продолжать открывать свой рынок для высококачественной сельскохозяйственной продукции из Вьетнама и создать благоприятные условия для открытия Генерального консульства страны в Чунцине и офисов по содействию торговле в Китае.
Он также предложил Китаю ускорить реализацию своих масштабных и высококачественных инвестиционных проектов с использованием современных технологий во Вьетнаме, в ближайшее время провести пилотный запуск "умных" пограничных пунктов, рассмотреть возможность сотрудничества в области расчетов в местных валютах и активизировать сотрудничество в областях науки и техники, инноваций, перехода к зеленой экономике, цифровой трансформации и высокотехнологичного сельского хозяйства.
Товарищ То Лам также выразил надежду, что обе стороны укрепят сотрудничество в области образования, культуры, туризма, предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий, спасательных работ и срочного реагирования.
Соглашаясь с товарищем То Ламом, премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что обеим странам необходимо придерживаться своей структуры сотрудничества и взаимовыгодного развития, выразил готовность поддерживать обмены на всех уровнях, продвигать роль китайско-вьетнамского руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству в укреплении двусторонних отношений в соответствии с “шестью основными направлениями”, улучшить железнодорожное сообщение между Вьетнамом и Европой через Китай, ускорить технико–экономическое обоснование железной дороги Лаокай - Ханой – Хайфон, разработать планы строительства Донгданг - Ханой и Монгкай - Халонг – железные дороги Хайфона, а также способствовать ввозу высококачественной вьетнамской продукции в Китай.
Он предложил обеим сторонам продолжать укреплять добрососедство и дружбу, расширять обмен между людьми, реализовывать проекты по обеспечению людей средствами к существованию, сотрудничать в области профессионального обучения и повышать роль Дворца дружбы Вьетнама и Китая.
Стороны также обсудили региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес. Они договорились совместно контролировать и удовлетворительным образом разрешать разногласия, поддерживать мир и стабильность на море и создавать благоприятные условия для развития каждой страны.
Товарищ То Лам предложил двум странам серьезно придерживаться общего понимания на высоком уровне и вьетнамско-китайского соглашения об основных принципах урегулирования вопросов, связанных с морем, соблюдать международное право, в частности Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982), уважать законные права и интересы друг друга, способствовать эффективности механизмов переговоров по вопросам, связанным с морем, удовлетворительно решать вопросы, касающиеся рыболовных судов и рыбаков, хорошо контролировать ситуацию на море и поддерживать стабильную, позитивную динамику развития двусторонних отношений, а также мир и стабильность в регионе.