Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама принял премьер-министра Японии

Генеральный секретарь Партии и Президент государства То Лам (справа) и премьер-министр Японии, председатель Либерально-демократической партии Такаити Санаэ. Фото: ВИА.

Генеральный секретарь ЦК КПВ и Президент Вьетнама То Лам приветствовал визит премьер-министра Такаити Санаэ, отметив, что он проходит в важный момент, когда в обеих странах сформированы новые руководящие команды, работающие над продвижением своих социально-экономических целей. Он выразил удовлетворение мощной динамикой отношений между Вьетнамом и Японией спустя более двух лет после их повышения до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Вьетнамский руководитель отметил содержательное и широкомасштабное сотрудничество между сторонами, основанное на высоком политическом доверии, эффективной координации и создании множества диалоговых механизмов в экономической, дипломатической, оборонной и безопасностной сферах. Он также указал на углубление экономических связей, более тесное сотрудничество в области человеческих ресурсов и расширение взаимодействия в новых сферах, таких как цифровая трансформация, зелёный переход, наука и технологии, а также инновации.

Со своей стороны, премьер-министр Такаити Санаэ заявила, что рада вновь посетить Вьетнам впервые в качестве премьер-министра и снова встретиться с высшим руководителем Вьетнама после их телефонных переговоров в середине апреля.

Она поздравила То Лама с переизбранием на пост Генерального секретаря ЦК КПВ и избранием на должность Президента государства, а также поздравила Вьетнам с формированием нового руководства.

Премьер-министр Такаити Санаэ подтвердила поддержку Японией реформаторских усилий Вьетнама и его стремления к экономической самостоятельности, выразив уверенность в дальнейших достижениях страны в ближайшие годы.

Генеральный секретарь Партии и Президент государства То Лам принимает премьер-министра Японии, председателя Либерально-демократической партии Такаити Санаэ. Фото: ВИА.

Приветствуя активное развитие двусторонних связей, она подчеркнула стремление Японии тесно сотрудничать с Вьетнамом в продвижении видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, продолжая сопровождать и поддерживать Вьетнам в достижении целей развития в новую эпоху. Она также призвала к тесной координации для вывода всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией на новые высоты.

Генеральный секретарь ЦК КПВ и Президент государства То Лам подтвердил последовательный внешнеполитический курс Вьетнама, основанный на независимости, самостоятельности, мире, сотрудничестве и развитии, диверсификации и многосторонности внешних связей, а также оборонную политику «четырёх нет». Он подчеркнул приверженность Вьетнама углублению и повышению эффективности отношений с партнёрами, неизменно рассматривая Японию как одного из наиболее важных, надёжных и долгосрочных стратегических партнёров.

Он обозначил шесть основных направлений по укреплению двустороннего стратегического сотрудничества, включая повышение политического доверия и координации по партийной, правительственной и местной линиям; укрепление содержательных и эффективных связей в сфере национальной обороны и безопасности; усиление экономических связей для обеспечения экономической, продовольственной и энергетической безопасности, а также расширение сотрудничества в таких новых областях, как цифровая трансформация, энергетический переход, зелёный переход, полупроводники и искусственный интеллект (ИИ), что соответствует сильным сторонам Японии в сфере науки и технологий.

Генеральный секретарь ЦК КПВ и Президент государства То Лам также призвал продвигать научно-технологическое сотрудничество посредством подготовки качественных кадров и совместных исследований, а также совместную работу в сферах труда, образования, местного партнёрства, культуры, туризма и обменов между народами.

Премьер-министр Такаити Санаэ подчеркнула важность экономического сотрудничества между Вьетнамом и Японией для обеспечения экономической безопасности, что способствует укреплению стратегической автономии и устойчивости обеих стран. Она призвала к более тесной координации в таких стратегических секторах, как полупроводники, высокие технологии, цифровая трансформация, зелёный переход, государственно-частное партнёрство в укреплении цепочек поставок энергии и минеральных ресурсов, ИИ и космос, а также к реализации проектов в рамках инициативы «Партнёрство по повышению устойчивости энергетики и ресурсов в Азии» (POWERR ASIA), предложенной Японией на онлайн-саммите «АЗЕС плюс» Азиатского сообщества с нулевыми выбросами.

Она обязалась запустить первый проект в рамках POWERR ASIA путём поддержки закупок сырой нефти для НПЗ и нефтехимического комплекса «Нгишон», чтобы обеспечить его работу на полную мощность. Она также выразила заинтересованность в продвижении взаимодействия в сфере энергетики, газовой электроэнергетики и проектов по стратегическим минеральным ресурсам.

Она также подтвердила приверженность Японии продолжению всей возможной поддержки почти 700 тысяч вьетнамских граждан, проживающих, обучающихся и работающих в Японии, в рамках усилий по построению упорядоченного и гармоничного общества, сосуществующего с иностранными резидентами. Она согласилась с тем, что обеим сторонам необходимо укреплять консульские обмены, включая обмен информацией и координацию по консульским вопросам, а также взаимную поддержку в предупреждении преступности.

Обе стороны обязались тесно взаимодействовать на глобальных и региональных форумах, таких как Организация Объединённых Наций, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, а также механизмы субрегиона Меконга. На фоне сложной мировой обстановки, оказывающей влияние на экономическую и энергетическую безопасность, они подтвердили готовность вносить вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе и за его пределами.

По этому случаю вьетнамский руководитель пригласил Императора и Императрицу Японии посетить Вьетнам в ближайшее время. В свою очередь премьер-министр Такаити Санаэ пригласила Генерального секретаря ЦК КПВ и Президента государства То Лама и его супругу посетить Японию в наиболее ранние сроки.