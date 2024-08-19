Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама встретился с представителями деятелей дружбы Китая

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам и китайские делегаты. Фото: ВИA



На встрече также присутствовал член Политбюро ЦК КПК, Секретарь Парткома провинции Гуандун Хуан Куньмин.



Выступая на встрече, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама выразил удовлетворение встречей с друзьями, товарищами и представителями всех слоев китайского народа, которые вносили и будут вносить постоянный вклад в развитие отношений традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем. 18 августа в городе Гуанчжоу Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам провел встречу с представителями дружественных организаций, родственниками семей революционных генералов и экспертов, оказавших Вьетнаму помощь во время войн сопротивления, сотрудниками, принимающими участие в работе по сохранению памятников, связанных с вьетнамской революцией, китайскими интеллигентами, учеными, исследователями, бывшими послами Китая во Вьетнаме и представителями молодежи Китая.На встрече также присутствовал член Политбюро ЦК КПК, Секретарь Парткома провинции Гуандун Хуан Куньмин.Выступая на встрече, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама выразил удовлетворение встречей с друзьями, товарищами и представителями всех слоев китайского народа, которые вносили и будут вносить постоянный вклад в развитие отношений традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем.

Товарищ То Лам выразил уверенность в том, что каждый участник встречи, независимо от того, кто он и чем он занимается, имеет большое общее стремление к содействию развитию вьетнамско-китайских отношений, чтобы они постоянно процветали и вечно развивались.



Товарищ Хуан Куньмин, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), Секретарь парткома провинции Гуандун, подтвердил, что народ Гуандуна будет продолжать традиции вьетнамско-китайских отношений.

Вьетнамско-китайская дружба, основанная Президентами Хо Ши Мином и Мао Цзэдуном и взращенная поколениями лидеров и народов обеих стран, остается бесценным общим достоянием партий, государств и народов обеих стран, которое необходимо постоянно поддерживать и развивать, сказал он.



Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама выразил глубокие эмоции, отметив, что его визит в Китай начался в Гуанчжоу, куда ровно 100 лет назад дядюшка Хо прибыл после 13-летнего путешествия в поисках пути спасения нации, заложил теоретические и организационные основы для создания Коммунистической партии Вьетнама, основал Вьетнамской революционной молодежной лиги и подготовил выдающихся лидеров КПВ.



Гуанчжоу также был местом, где Президент Хо Ши Мин занимался революционной деятельностью во Вьетнаме, активно присоединяясь к китайскому революционному движению и международному коммунистическому движению, сказал лидер.

Он отметил историческое сотрудничество между революционными лидерами Вьетнама и Китая как яркий пример в мировом пролетарском революционном движении, заложивший прочный фундамент для прочной дружбы между двумя странами.



Руководитель Вьетнама поблагодарил китайскую Партию и Государство, партийную организацию и властей провинции Гуандун за уделенное внимание и сохранение комплекса памятников – штаб-квартиры Вьетнамской революционной молодежной лиги, могилы мученика Фам Хонг Тхая, которые являются символами традиционной дружбы, солидарности и тесных связей между двумя Партиями, двумя странами, народами Вьетнама и Китая.



Партия, государство и народ Вьетнама всегда высоко ценят ценную помощь, оказываемую китайскими коллегами как в прошлом, так и в настоящем в деле строительства и развития страны, сказал он.



Вьетнамский лидер выразил полную уверенность в том, что все участники встречи разделяют общее стремление к тому, чтобы вьетнамско-китайские отношения всегда оставались яркими и прочными. Он выразил уверенность, что они продолжат вносить значительный вклад в укрепление более прочного социального фундамента, что подтверждается в Совместной декларации Вьетнама и Китая во время визита Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в декабре 2023 года.



Китайские делегаты поделились своими воспоминаниями о Президенте Хо Ши Мине во время его пребывания в Китае, рассказали о своем опыте работы с вьетнамскими ветеранами по залечиванию ран и о своих усилиях по сохранению и популяризации памятных мест вьетнамской революции в Китае.



Они подтвердили свои обязательства наследовать и развивать глубокую братскую дружбу между Вьетнамом и Китаем, отстаивать общие идеалы и доверие в постоянных усилиях по строительству и развитию своих стран.

Мероприятие было совместно организовано Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами, Гуандунским народным обществом дружбы с заграницей, Союзом обществ дружбы Вьетнама, Генеральным консульством Вьетнама в Гуанчжоу.



