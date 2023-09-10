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Генеральный секретарь ЦК КПВ председательствовал на официальной церемонии приветствия президента США Джо Байдена

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в столицу Ханой, начав свой государственный визит во Вьетнам, который продлится с 10-11 сентября.
  Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг и президент Джо Байден на церемонии приветствия. Фото: ВИA  
По приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонга президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в столицу Ханой, начав свой государственный визит во Вьетнам, который продлится с 10-11 сентября.

Во второй половине дня 10 сентября в Президентском дворце торжественно состоялась официальная церемония приветствия президента Джо Байдена в соответствии с высшим протоколом для глав государства, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг председательствовал на церемонии приветствия.

На церемонии присутствовали член Политбюро, постоянный заместитель председателя Национального собрания Чан Тхань Ман; генерал То Лам, член Политбюро, министр общественной безопасности; генерал Фан Ван Жанг, член Политбюро, министр обороны; секретарь начальник Канцелярии ЦК КПВ и другие.

Это первый случай, когда президент США совершает государственный визит во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама.

Визит проходит в дни празднования 10-летия Всеобъемлющего партнерства двух стран.

После церемонии приветствия Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг проведет переговоры с президентом США в здании штаб-квартиры ЦК КПВ.

ИЖВ/ВИА

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