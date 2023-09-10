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Генеральный секретарь ЦК КПВ председательствовал на официальной церемонии приветствия президента США Джо Байдена
Во второй половине дня 10 сентября в Президентском дворце торжественно состоялась официальная церемония приветствия президента Джо Байдена в соответствии с высшим протоколом для глав государства, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг председательствовал на церемонии приветствия.
На церемонии присутствовали член Политбюро, постоянный заместитель председателя Национального собрания Чан Тхань Ман; генерал То Лам, член Политбюро, министр общественной безопасности; генерал Фан Ван Жанг, член Политбюро, министр обороны; секретарь начальник Канцелярии ЦК КПВ и другие.
Это первый случай, когда президент США совершает государственный визит во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама.
Визит проходит в дни празднования 10-летия Всеобъемлющего партнерства двух стран.
После церемонии приветствия Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг проведет переговоры с президентом США в здании штаб-квартиры ЦК КПВ.