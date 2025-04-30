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Генеральный секретарь ЦК КПВ посетил специальную художественную программу, посвященную годовщине воссоединения страны

29 апреля в Хошимине в рамках мероприятий по празднованию 50-й годовщины освобождения Юга и воссоединения страны (30 апреля 1975 - 2025 гг.) прошла специальная художественная программа под названием «Муа Суан Тхонг Нят» (весна воссоединения).
  Выступление на программе. Фото: ВИA  
Мероприятие проводилось Министерством культуры, спорта и туризма совместно с Народным комитетом города Хошимина и соответствующими ведомствами и транслировалось в прямом эфире на 1-м канале Вьетнамского телевидения (VTV1) и различных национальных и местных цифровых медиаплатформах.

В программе приняли участие генеральный секретарь партии То Лам с супругой, лидеры партии и государства, руководители центральных ведомств и местных органов власти, а также иностранные гости.

В своем вступительном слове министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг отметил историческое значение генерального наступления и восстания весной 1975 года, кульминацией которого стала кампания Хо Ши Мина, приведшая к полной победе и открывшая для Вьетнама новую эру - эру национальной независимости и социализма.

Он подчеркнул, что, хотя прошло 50 лет, триумфальные отголоски той исторической весны навсегда остались в памяти нации - блестящая глава революционного героизма и человеческого интеллекта, признанная во всем мире как монументальное достижение 20-го века с непреходящим международным и историческим значением.

Министр подчеркнул роль культуры и искусства как жизненно важного фронта во время войны и в мирное время, соединяющего прошлое и будущее, страдания и радость, мечты и реальность. Специальная программа служит глубокой данью уважения предыдущим поколениям, солдатам и гражданским лицам, которые принесли огромные жертвы ради свободы и независимости страны, заявил чиновник.

В программе было три номера: «Боль разделения и путь к единству», «Весна мира» и «Весна новой эры». Эти номера отразили великий смысл и глубокую ценность Победы весны 1975 года. 30 апреля 1975 года остается блистательной вехой в истории Вьетнама, днем, когда миллионы сердец возрадовались национальному воссоединению.

Вперемешку с художественными представлениями демонстрировались драматические реконструкции, такие как «Враг подавляет революционное движение», «Тетское наступление 1968: свет из самых темных туннелей» и «30 апреля 1975: День освобождения», а также документальные фильмы, рассказывающие истории солдат, павших в тот день, и достижения страны за 50 лет с момента воссоединения.

Зрители увидели волнующие представления, посвященные победе 30 апреля и президенту Хо Ши Мину.

ИЖВ/ВИА

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