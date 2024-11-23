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Генеральный секретарь ЦК КПВ посетил национальную нефтегазовую компанию Малайзии

Генеральный секретарь ЦК КПВ посетил национальную нефтегазовую компанию Малайзии
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам в национальной нефтегазовой компании Малайзии (Petronas) в Куала-Лумпуре 22 ноября в рамках своего официального визита в страну. Фото: ВИA  
22 ноября в Куала-Лумпуре генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил национальную нефтегазовую компанию Малайзии (Petronas) в рамках своего официального визита в страну.

То Лам высоко оценил достижения компании Petronas, а также результаты сотрудничества с Вьетнамской нефтегазовой группой (Petrovietnam) за последние более чем три десятилетия.

Подчеркивая жизненно важную роль нефтегазового сектора в обеспечении энергетической безопасности и развитии национальной цепочки поставок, он предложил компании Petronas разработать стратегический инвестиционный план и расширить свою деятельность во Вьетнаме в соответствии с недавно установленным всеобъемлющим стратегическим партнерством между двумя странами. Он также призвал к укреплению сотрудничества в развивающихся энергетических секторах.

Вьетнам продолжит совершенствовать свою законодательную базу, улучшать инвестиционный климат и оптимизировать административные процедуры, чтобы способствовать устойчивому и эффективному ведению бизнеса, отметил он.

Президент, главный исполнительный директор Группы Ян Мулия Тан Шри Тенгку Мухаммад Тауфик проинформировал лидера партии о сотрудничестве во Вьетнаме и рассказал о возможностях сотрудничества в области нефти и газа и возобновляемых источников энергии.

Он подтвердил приверженность компании Petronas развитию сотрудничества в области энергетики и ключевых проектов, способствуя обеспечению энергетической безопасности и общего процветания.

ИЖВ/ВИА

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