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Генеральный секретарь ЦК КПВ посетил международные пограничные ворота Хыунги

25 августа Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг посетил и посадил дерево на международных пограничных воротах Хыунги («Дружба») в рамках своей рабочей поездки в северную провинцию Лангшон. На мероприятии также присутствовали министр общественной безопасности генерал То Лам, министру национальной обороны генерал Фан Ван Жанг, посол Китая во Вьетнаме Сюн Бо и другие.

Беседуя с китайским послом и представителями компетентных сил на пограничных воротах, Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что название места говорит само за себя: международные пограничные ворота Хыунги демонстрируют проверенную временем дружбу между вьетнамским и китайским народами.

Вьетнам всегда придает большое значение и отдает высший приоритет построению и развитию хороших отношений с китайской партией, государством и народом, сказал он.

Высоко оценены усилия местных властей и компетентных сил на пограничных воротах по координации действий с Китаем в целях развития дружбы и сотрудничества между населенными пунктами двух соседних стран, включая управление и строительство общей границы мира, сотрудничества и развития.

Он попросил провинцию Лангшон и пограничные ворота продолжить достижения и внести больший вклад в укрепление сотрудничества между Вьетнамом и Китаем в будущем.

Работники пограничных ворот должны продолжать плодотворное сотрудничество с компетентными силами китайских населенных пунктов, чтобы внести вклад в строительство общей границы мира, дружбы, стабильности, сотрудничества и развития, подчеркнул руководитель Партии.

Международные пограничные ворота Хыунги, расположенные на национальной автомагистрали 1А, в 17 км от города Лангшон и в 171 км от Ханоя, стали свидетелем въезда и активной деятельности между Вьетнамом и Китаем. Он также играет важную роль во внешних делах, национальной обороне и безопасности.

Ранее лидер Партии посетил и вручил подарки двум семьям участников революции в городе Лангшон.

ИЖВ/ВИА

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