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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг – проницательный политик, который посвятил всю свою жизнь служению народу

Услышав новость о кончине Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выразил свою безграничную скорбь и поделился своими чувствами и мыслями о выдающемся лидере нашей партии, государства и народа.
  Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг принимает участие в сессии НС по вопросам и ответам 7 ноября 2023 года. Фото: ВИA  
По словам Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана, Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг - великий, интеллектуально одаренный, талантливый человек, который обладал храбростью, диалектическим научным мышлением, богатым опытом и эрудированностью.

Генеральный секретарь, которому было 80 лет и 57 лет из которых - членство в КПВ, посвятил членству в КПВ и всю свою жизнь прекрасной идеологии партии. Он является ярким примером и образцом революционной этики солдат-коммунистов и проницательным руководителем партии, прекрасным теоретиком партии, который всю свою жизнь посвятил идеалам национальной независимости и социализма, счастью народа.

По словам председателя НС, неся на себе тяжелую ответственность высшего руководителя партии и многие другие важные посты в партии и государстве, включая пост председателя Национального собрания 11-го и 12-го созывов, он остается тесно связанным с законодательным органом.

Обращаясь к депутатам НС, лидер партии часто напоминал им, что на любом рабочем месте они должны полностью осознавать права и обязанности представителей народа; поддерживать регулярные контакты с избирателями; слушать и отражать идеи избирателей; находиться под контролем избирателей; быть ближе к избирателям, чтобы хорошо выполнять задачи, возложенные на них избирателями и народом.

Это еще раз показывает осторожность, скромность и прогрессивный дух истинного коммуниста, когда перед ним ставятся особо важные задачи, сказал председатель НС.

ИЖВ/ВИА

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