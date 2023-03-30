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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом
29 марта во второй половине дня в здании ЦК КПВ Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
В разговоре Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что результаты, достигнутые в отношениях между двумя странами, соответствуют чаяниям двух народов, продвигаются на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также политических институтов каждой страны, взаимопонимания, равноправного взаимовыгодного сотрудничества, и совершенные в духе «оставить прошлое, преодолеть разногласия, способствовать сходству, смотреть в будущее», с тем президент Джо Байден согласен.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подтвердил, что Вьетнам придерживается внешней политики независимости, уверенности в своих силах, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонних отношений, активной международной интеграции, стремления стать другом и надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества. В целях глубокого, устойчивого и содержательного развития отношений двух стран в ближайшее время Нгуен Фу Чонг наметил ряд основных направлений, в том числе наращивание контактов и обменов между всеми уровнями власти и секторами в гибких формах, включая между Правительствами, Национальными собраниями, Партиями и народами.
Он также предложил обеим сторонам делать экономическое, научное и технологическое сотрудничество центром и движущей силой отношений, выполнять соглашения о сотрудничестве в области обороны и безопасности, придавать большое значение содействию гармоничной и устойчивой торговле, сотрудничать в обеспечении безопасности цепочек поставок, развертывать сотрудничество в новых областях, таких как логистика, цифровая экономика, зеленая трансформация, здравоохранение. В то же время обеим сторонам следует активизировать сотрудничество в ликвидации последствий войны, миротворческой деятельности ООН, обмене информацией, предупреждении преступности.
Генеральный секретарь ЦК КПВ предложил американской стороне создавать благоприятные условия для увеличения числа вьетнамских студентов в США, приветствовал превращение Вьетнамского университета Фулбрайта в высококачественный учебный центр в регионе, он поблагодарил американского президента за поддержку Вьетнама в профилактике и борьбе с COVID-19 и попросил продолжать поддерживать усилия Вьетнама.
Генеральный секретарь заявил, что Вьетнам готов сотрудничать с международными партнерами в укреплении дружбы и диалога, укреплении мира, содействии развитию, соблюдении международного права и реагировании на общие вызовы. В связи с этим Вьетнам приветствует поддержку центральной роли АСЕАН США, вместе со странами АСЕАН продвигающих концепции АСЕАН для Индо-Тихоокеанского региона и теперь присоединяющихся к другим партнерам в переговорах по открытой, инклюзивной, сбалансированной и взаимовыгодной Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF), где учитываются условия развивающихся стран, таких как Вьетнам.
По словам партийного руководителя Вьетнам продолжает координировать свои действия с США и другими партнерами в целях содействия миру, сотрудничеству и устойчивому развитию в субрегионе Меконга и сотрудничает с США в организации АТЭС 2023. Реагирование на изменение климата является одним из основных направлений развития Вьетнама, страна приветствует усилия международного сообщества, в том числе США в этом вопросе, и надеется, что США и впредь будут поддерживать эти усилия сил Вьетнама, отметил Нгуен Фу Чонг.
Со своей стороны Президент США Джо Байден подтвердил, что Вьетнам является важным партнером, поддерживая «независимый, самостоятельный и процветающий» Вьетнам, в очередной раз подтвердил уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов Вьетнама, соглашаясь с тем, что уважение является важной основой отношения между двумя странами.
Президент Джо Байден обсудил с высшим руководителем Вьетнама ряд международных вопросов, таких как реагирование на изменение климата, социально-экономическое восстановление после пандемии и сотрудничество в сфере демократии — прав человека. Президент США согласился с направлениями сотрудничества, изложенными Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, подчеркнув торговое сотрудничество, чистую энергию и преобразование энергии в качестве потенциальных областей, по которым посланник президента по вопросам климата Джон Керри продолжит обсуждение с Вьетнамской стороной.
Лидер США подчеркнул, что США привержены содействию миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе, рассчитывают на сотрудничество Вьетнама и других стран в переговорах об Индо-Тихоокеанской экономической структуре, поддерживают сотрудничество в содействии мирному и устойчивому развитию региона Меконга, подтверждая важность центральной роли АСЕАН, выражая благодарность Вьетнаму за его вклад в успех специального саммита США-АСЕАН.
Во время разговора обе стороны также пришли к единому мнению о необходимости поддерживания мира, стабильности, сотрудничества, обеспечения свободы судоходства и пролета, подчеркнув, принципе неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях, выполнения Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и подписание в скором времени эффективного, действенного и соответствующего международному праву, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, Кодекса поведения сторон в Восточном море (COC).
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и Президент США Джо Байден подтвердили свое приглашение к визитам. Два лидера с радостью приняли приглашение и поручили соответствующим агентствам организовать встречу в подходящее время.