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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел телефонные переговоры с президентом России

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг поздравил Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации на срок полномочий 2024-2030 гг., набрав рекордное количество голосов в современной истории страны
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг проводит телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 26 марта 2024 года. Фото: ВИA  
26 марта генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонг провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых лидеры двух стран обсудили и согласовали несколько основных направлений развития двустороннего сотрудничества в ближайшие годы во многих областях, таких как безопасность и оборона, торговля, культура и туризм.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг поздравил Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации на срок полномочий 2024-2030 гг., набрав рекордное количество голосов в современной истории страны, заявив, что это отражает доверие и поддержку российского народа лидерству Президента в управлении развитием Российской Федерации в новую эпоху.

Он также выразил глубокие соболезнования и сочувствие президенту Путину, российскому народу и семьям погибших в результате террористического акта в Москве 22 марта.

Вьетнам высоко ценит значительную помощь со стороны Российской Федерации на постсоветском пространстве, а также сегодня, сказал он, подтвердив, что всеобъемлющее стратегическое партнерство с Российской Федерацией считается одним из главных приоритетов во внешней политике Вьетнама.

Президент Путин, в свою очередь, выразил удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений во всех областях, подтвердив, что Вьетнам всегда остается другом и надежным партнером Российской Федерации.

Он поблагодарил партию, государство и народ Вьетнама за сочувствие в связи с потерями, понесенными российским народом в результате террористической атаки.

Пользуясь случаем, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг пригласил президента Путина в ближайшее время посетить Вьетнам с официальным визитом. Президент России с удовольствием принял приглашение, заявив, что обе стороны согласуют свои действия, чтобы назначить подходящее время.

ИЖВ/ВИА

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