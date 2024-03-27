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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел телефонные переговоры с президентом России
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг поздравил Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации на срок полномочий 2024-2030 гг., набрав рекордное количество голосов в современной истории страны, заявив, что это отражает доверие и поддержку российского народа лидерству Президента в управлении развитием Российской Федерации в новую эпоху.
Он также выразил глубокие соболезнования и сочувствие президенту Путину, российскому народу и семьям погибших в результате террористического акта в Москве 22 марта.
Вьетнам высоко ценит значительную помощь со стороны Российской Федерации на постсоветском пространстве, а также сегодня, сказал он, подтвердив, что всеобъемлющее стратегическое партнерство с Российской Федерацией считается одним из главных приоритетов во внешней политике Вьетнама.
Президент Путин, в свою очередь, выразил удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений во всех областях, подтвердив, что Вьетнам всегда остается другом и надежным партнером Российской Федерации.
Он поблагодарил партию, государство и народ Вьетнама за сочувствие в связи с потерями, понесенными российским народом в результате террористической атаки.
Пользуясь случаем, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг пригласил президента Путина в ближайшее время посетить Вьетнам с официальным визитом. Президент России с удовольствием принял приглашение, заявив, что обе стороны согласуют свои действия, чтобы назначить подходящее время.