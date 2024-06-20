Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг от имени партии, государства и народа Вьетнама тепло приветствовал президента Владимира Путина, который всегда питает большую любовь и поддержку к вьетнамскому народу и вьетнамско-российским отношениям, напрямую работал с вьетнамскими лидерами над созданием Стратегического партнерства, а затем Всеобъемлющего стратегического партнерства, внес большой ценный вклад и поддержку в развитие традиционной дружбы и всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией.



Генеральный секретарь ЦК КПВ высоко оценил пятый визит Президента Владимира Путина во Вьетнам по случаю празднования двумя странами 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией (1994 - 2024 гг) и подготовки к 75-летию установления дипломатических отношений (1950-2025 гг.).

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг поздравил Президента Владимира Путина с переизбранием и большим количеством голосов, отметив доверие российского народа к руководству Президента Владимира Путина, сохранению политической и социальной стабильности, поддержанию экономического развития и реализации внешней политики Российской Федерации.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подтвердил, что Вьетнам всегда ценит важную поддержку и помощь бывшего Советского Союза, включая Россию, нынешнюю Российскую Федерацию, в борьбе за независимость и двух войнах сопротивления, воссоединение страны и последующем деле по строительству и защите страны.

Он подтвердил, что Вьетнам всегда ценит традиционные отношения и всестороннее стратегическое партнерство с Россией как главный приоритет своей внешней политики. Вьетнам поддерживает активный вклад России в общую работу международного сообщества, в то же время выражает уверенность, что мирный, независимый, сильный Вьетнам с растущим престижем и положением также соответствует долгосрочным интересам России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что ситуация в мире быстро меняется и становится сложной, превращаясь в многополярную и многоцентровую конъюнктуру, требующую от стран проведения политики мира, равенства, неконфронтации и сотрудничества в целях развития и соблюдения принципов устава ООН и международного права.

Международному сообществу необходимо укреплять двусторонний и многосторонний диалог и сотрудничество с Организацией Объединенных Наций как с центром совместного социально-экономического развития и реагирования на традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности.

Вьетнам надеется, что Президент Владимир Путин и Российская Федерация будут продолжать уделять внимание и решительно поддерживать сохранение мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации, а также справедливых прав и интересов Вьетнама, разрешая споры в Восточном море мирными средствами, в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS ), полную реализацию Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), скорейшее проведение переговоров и переход к содержательному и эффективному Кодексу поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом.

Что касается ситуации в Украине, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что Вьетнам выразил желание, чтобы заинтересованные стороны в ближайшее время начали вести диалог о прекращении боевых действий и возобновлении переговоров для достижения мирного решения на основе международного права, обеспечивая законные интересы соответствующих сторон. Вьетнам готов активно способствовать развитию диалога и переговоров в этом направлении.

Со своей стороны Президент Владимир Путин выразил радость от визита во Вьетнам и новой встречи с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, подчеркнув, что Вьетнам является другом и надежным партнером Российской Федерации; отношения между двумя странами прошли испытание временем; развитие всестороннего стратегического партнерства с Вьетнамом является приоритетом во внешней политике России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А также Президент выразил уверенность, что этот визит придаст новый импульс отношениям между двумя странами. Он высоко оценил большие достижения, которых добился Вьетнам после почти 40 лет проведения дела Доймой (Обновления) под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, постоянно повышая позицию и престиж КПВ и Государства Вьетнам на международной арене.

По этому случаю Вьетнам и Российская Федерация приняли Совместную декларацию об углублении всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией на основе достижений 30-летней реализации Договора об основах дружественных отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией, высоко оценив важные достижения отношений двух стран, подтверждение принципов и определение направлений развития и укрепления сотрудничества и развития традиционной дружбы и всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией в целях долгосрочной выгоды народов двух стран, ради мира, безопасности и устойчивого развития в регионе и мире.