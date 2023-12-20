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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял участие 32-й Национальной дипломатической конференции

19 декабря в Ханое открылась 32-я дипломатическая конференция на тему «Продвижение новаторской роли, построение всеобъемлющего, современного, сильного дипломатического сектора, успешное выполнение Резолюции XIII съезда Партии»
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и делегаты на конференции. (Фото: ВИА)  
19 декабря в Ханое открылась 32-я дипломатическая конференция на тему «Продвижение новаторской роли, построение всеобъемлющего, современного, сильного дипломатического сектора, успешное выполнение Резолюции XIII съезда Партии». На мероприятии присутствовал Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг.

Выступая на мероприятии, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул необходимость оставаться последовательными в принципах и гибкими в политике и стратегиях при выполнении дипломатических задач.

Генеральный секретарь ЦК КПВ подробно остановился на принципах национальной независимости и социализма и подчеркнул, что политика и стратегия должны гибко корректироваться, отметив, что Вьетнам готов быть другом, а также надежным и ответственным партнером всех стран.

Указав на сложные и непредсказуемые события в регионе и мире, он призвал дипломатов внимательно следить за ситуацией, чтобы делать точные прогнозы, особенно в отношении внешних потрясений.

Сила нации должна идти в ногу с эпохой, а национальные интересы должны гармонично сочетаться с международными миссиями и обязанностями, продолжил глава партии.

Он сделал акцент на солидарности и консенсусе внутри всей партии, армии и населения, подчеркнув, что продуманная внешняя политика и эффективное проведение конкретной политики будут способствовать созданию высокого консенсуса в политической системе, национального единства и международной поддержки.

В то же время необходимо совершенствовать соответствующие институты и политику, реформировать и совершенствовать механизмы сочетания партийной, государственной и народной дипломатии с дипломатической деятельностью в различных сферах, чтобы создать синергию, способствовать динамизму и инновациям, а также повысить эффективность внешних отношений, сказал он.

Лидер партии отметил, что необходимо уделять больше внимания укреплению аппарата и формированию контингента дипломатов, которые должны отвечать всем требованиям в области политики, морали и профессиональной квалификации.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выразил уверенность, что дипломатический сектор Вьетнама будет и дальше развиваться на современной и всеобъемлющей основе, придерживаясь концепции «бамбуковой дипломатии», и продолжит играть роль первопроходца в национальном строительстве и обороне.

В 32-й Национальной дипломатической конференции, которая продлится до 23 декабря, принимают участие руководители и бывшие руководители Министерства иностранных дел, послы, главы представительств Вьетнама за рубежом и другие.

По словам министра иностранных дел Буй Тхань Шона, на конференции будет рассмотрена ситуация в мире, проанализированы достижения и уроки, извлеченные с начала 13-го срока полномочий партии, а также определены основные задачи и меры по повышению эффективности дипломатической работы, как двусторонней, так и многосторонней.

Чиновник призвал участников проанализировать ограничения в работе, их субъективные и объективные причины, а также в ближайшее время материализовать указания главы партии через программы, проекты и планы действий в стремлении укрепить дипломатический сектор.

ВИА/ИЖВ

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