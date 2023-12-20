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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял участие 32-й Национальной дипломатической конференции
Выступая на мероприятии, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул необходимость оставаться последовательными в принципах и гибкими в политике и стратегиях при выполнении дипломатических задач.
Генеральный секретарь ЦК КПВ подробно остановился на принципах национальной независимости и социализма и подчеркнул, что политика и стратегия должны гибко корректироваться, отметив, что Вьетнам готов быть другом, а также надежным и ответственным партнером всех стран.
Указав на сложные и непредсказуемые события в регионе и мире, он призвал дипломатов внимательно следить за ситуацией, чтобы делать точные прогнозы, особенно в отношении внешних потрясений.
Сила нации должна идти в ногу с эпохой, а национальные интересы должны гармонично сочетаться с международными миссиями и обязанностями, продолжил глава партии.
Он сделал акцент на солидарности и консенсусе внутри всей партии, армии и населения, подчеркнув, что продуманная внешняя политика и эффективное проведение конкретной политики будут способствовать созданию высокого консенсуса в политической системе, национального единства и международной поддержки.
В то же время необходимо совершенствовать соответствующие институты и политику, реформировать и совершенствовать механизмы сочетания партийной, государственной и народной дипломатии с дипломатической деятельностью в различных сферах, чтобы создать синергию, способствовать динамизму и инновациям, а также повысить эффективность внешних отношений, сказал он.
Лидер партии отметил, что необходимо уделять больше внимания укреплению аппарата и формированию контингента дипломатов, которые должны отвечать всем требованиям в области политики, морали и профессиональной квалификации.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выразил уверенность, что дипломатический сектор Вьетнама будет и дальше развиваться на современной и всеобъемлющей основе, придерживаясь концепции «бамбуковой дипломатии», и продолжит играть роль первопроходца в национальном строительстве и обороне.
В 32-й Национальной дипломатической конференции, которая продлится до 23 декабря, принимают участие руководители и бывшие руководители Министерства иностранных дел, послы, главы представительств Вьетнама за рубежом и другие.
По словам министра иностранных дел Буй Тхань Шона, на конференции будет рассмотрена ситуация в мире, проанализированы достижения и уроки, извлеченные с начала 13-го срока полномочий партии, а также определены основные задачи и меры по повышению эффективности дипломатической работы, как двусторонней, так и многосторонней.
Чиновник призвал участников проанализировать ограничения в работе, их субъективные и объективные причины, а также в ближайшее время материализовать указания главы партии через программы, проекты и планы действий в стремлении укрепить дипломатический сектор.