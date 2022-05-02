Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял премьер-министра Японии Кисиду Фумио

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принимает премьер-министра Японии Кисиду Фумио, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме. Фото: Чи Зунг/ВИА

1 мая в Центральном комитете КПВ Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял премьер-министра Японии Кисиду Фумио и высокопоставленную делегацию правительства Японии по случаю их официального визита во Вьетнам.

Генеральный секретарь Партии Нгуен Фу Чонг приветствовал премьер-министра Кисиду Фумио и высокопоставленную делегацию правительства Японии с официальным визитом во Вьетнаме и поздравил Кисиду Фумио с избранием председателем Либерально-демократической партии (ЛДП) и премьер-министром Японии. Нгуен Фу Чонг высоко оценил результаты визита, особенно переговоров между премьер-министром Кисидой Фумио и премьер-министром Фам Минь Тьинем, а также встреч с президентом Нгуен Суан Фуком, председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ, во время которых достигнуты многие общие мнения, договоренности и важные меры сотрудничества.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг напомнил о предыдущих визитах в Японию, выразив удовлетворение быстрым и всесторонним развитием отношений двух стран, выраженным высокопоставленными визитами и обменами, углублением экономических отношений. В настоящее время 450.000 вьетнамцев учатся, работают и живут в Японии. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул большой потенциал сотрудничества во многих областях между двумя странами в ближайшее время, предложив продолжать содействовать обменам, встречам на высоком уровне и отношениям между уровнями, отраслями, местностями, координировать на международных форумах во благо двух стран, во имя мира, дружбы и сотрудничества в регионе и мире.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг приветствовал совместную разработку двумя странами плана празднования 50-летия установления дипломатических отношений в 2023 году, тем самым создается более долгосрочная основа для содержательных, эффективных и практических отношений между двумя странами в ближайшее будущее. Генеральный секретарь обсудил внешнюю политику независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации отношений, подтвердив курс Вьетнама быть другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества.

Премьер-министр Кисида Фумио поздравил генерального секретаря Нгуен Фу Чонга с избранием XIII Национальным съездом КПВ лидером Партии, и поблагодарил Нгуен Фу Чонга за то, что он нашел время, чтобы принять его и японскую делегацию, за почтительный прием вьетнамского руководства и народа. Кисида Фумио рассказал о важных результатах, достигнутых в укреплении и расширении сотрудничества между двумя странами в ходе переговоров с премьер-министром Фам Минь Тьинем и встреч с руководством Вьетнама. Премьер-министр Кисида Фумио почтительно попросил Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга поддержать мероприятия по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между Японией и Вьетнамом и подтвердил, что сделает все возможное для развития и вывода отношений между двумя странами на новую высоту.

Наряду с обменом мнениями о двусторонних отношениях лидеры двух стран обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.



