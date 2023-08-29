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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг напомнил о хороших воспоминаниях, уважительном и нежном приеме правительства во время своего визита в Сингапур
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна. Фото: Чи Зунг/ВИА  
Во второй половине дня 28 августа в здании ЦК Партии генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял премьер-министра Республики Сингапур господина Ли Сяньлуна, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме с 27 по 29 августа 2023 года.

На встрече генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг приветствовал визит премьер-министра Ли Сяньлуна и высокопоставленной делегации Сингапура во Вьетнам по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (1973-2023 гг.) и 10-летия стратегического партнерства. Нгуен Фу Чонг заявил, что этот визит является важной вехой в развитии отношений между двумя странами.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг напомнил о хороших воспоминаниях, уважительном и нежном приеме правительства во время своего визита в Сингапур, выразил свое впечатление о развитии Сингапура в процветающую и пользующуюся большим уважением на международной арене страну. Генеральный секретарь Партии также выразил удовлетворение развитием отношений между двумя странами, подтвердив важность укрепления отношений с Сингапуром, соседней страной, занимающей важное положение в регионе и мире, обладающей богатым экономическим и техническим опытом развития.

Премьер-министр Ли Сяньлун поблагодарил генерального секретаря Нгуен Фу Чонг за теплый прием, подчеркнув, что отношения между двумя странами развиваются сильно, глубоко и расширяются на многие новые области. Сингапур придает большое значение дальнейшему укреплению отношений с Вьетнамом.

Премьер-министр Ли Сяньлун проинформировал Генерального секретаря о результатах прошедших встреч с премьер-министром Фам Минь Тьином и вьетнамскими руководителями, согласился с предложениями Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга о сотрудничестве, рассматривая их как важные стратегические направления сотрудничества между двумя сторонами в ближайшее время. Ли Сяньлун выразил желание усилить координацию, чтобы способствовать упрочению мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире, подтвердил общую позицию по поддержанию мира в Восточном море, уважению Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС 1982 г.), реализации Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), принятию Кодекса поведения в Восточном море (COC).

Два лидера договорились активизировать обмен опытом по улучшению потенциала и положения правящей партии, включая дискуссии по партийному строительству, формулированию политики и подготовке кадров.

ВИА/ИЖВ

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