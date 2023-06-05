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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе
Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что Вьетнам и Австралия находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, имеют много общего, отношения двух стран прошли 50 лет развития, развиваются вглубь и в ширину.
Более 300.000 вьетнамцев живут и работают в Австралии, в том числе десятки тысяч вьетнамских студентов.
Нгуен Фу Чонг также высоко оценил итоги визита премьер-министра Энтони Альбанезе, особенно его переговоры и встречи с вьетнамскими лидерами, важные договоренности, достигнутые в ходе визита. Успех визита премьер-министра и недавнего визита генерал-губернатора Австралии Дэвида Херли являются вехами в отношениях между двумя странами. Генеральный секретарь ЦК КПВ выразил согласие по направлениям развития отношений, включая вывод отношений двух стран на новую высоту, укрепление сотрудничества и повышение эффективности реализации договоренностей на благо двух стран, народов, во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и в мире. Генеральный секретарь также напомнил о своих добрых воспоминаниях о своем предыдущем визите в Австралию.
Премьер-министр Энтони Альбанезе поблагодарил Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за уважительный прием, понимая, что это не только любовь и уважение к нему лично, а также к стране и народу Австралии.
Премьер-министр подтвердил уважение Австралии роли и положения Вьетнама и отношений с Вьетнамом, поздравил с большими и хорошими изменениями, которые сделал Вьетнам, и выразил свое восхищение впечатляющими достижениями в развитии отношений двух стран, которые в настоящее время являются стратегическими. Премьер-министр Энтони Альбанезе сообщил об активном и углубленном обмене мнениями с премьер-министром Фам Минь Тьинем и вьетнамскими лидерами, договоренностях, достигнутых на высоком уровне, а также между министерствами и секторами двух стран, выразил уверенность в перспективах развития отношений и пожелал вывести отношения двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
Премьер-министр подтвердил позицию Австралии в отношении важности укрепления мирной и стабильной обстановки в регионе, уважения международного права, независимости и суверенитета наций и равноправных отношений, поддержки центральной роли АСЕАН, подчеркнув политику правительства Австралии, а также традиционную политику Лейбористской партии в уважении развития отношений со странами Юго-Восточной Азии.
Премьер-министр Энтони Альбанезе сердечно пригласил генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга посетить Австралию в качестве гостя правительства Австралии. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поблагодарил и принял приглашение.