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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял президента Уганды, председателя Партии национального движения сопротивления
Генеральный секретарь поздравил Уганду с достижениями в национальном строительстве и развитии, выразил уверенность в том, что под руководством партии NRM и президента Йовери Кагута Мусевени Уганда будет продолжать поддерживать мирную, стабильную и развивающуюся среду.
Генеральный секретарь в очередной раз подтвердил внешнюю политику независимости, опоры на собственные силы, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации отношений, дружбы, надежного и ответственного партнерства международного сообщества. Генеральный секретарь подчеркнул, что Вьетнам придает большое значение развитию отношений с братскими африканскими странами в целом и с Угандой в частности, которые пережили одинаковую борьбу против колониализма и за национальное освобождение, имеют много общих интересов, могут дополнять друг друга в национальном развитии и подтверждении достойного положения развивающихся стран на международной арене.
Высоко оценив хорошие результаты переговоров между президентом Уганды и президентом Нгуен Суан Фук и приветствовав подписание документов и соглашений в ходе визита, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подтвердил наличие большого потенциала сотрудничества между двумя странами во всех областях, отметил основные направления развития политического, экономического и культурного сотрудничества, укрепления взаимопонимания и координации действия на международных форумах, подчеркнул важность политической воли и политики лидеров двух стран в развитии двусторонних отношений.
Президент Уганды поблагодарил Генерального секретаря за то, что он нашел время принять делегацию, информировал о положении в Уганде и Африке, подчеркивая, что народ Уганды уже давно поддерживает дело борьбы вьетнамского народа, высоко оценил Коммунистическую партию Вьетнама за то, что она привела народ к обретению независимости, объединению страны и построению и развитию процветающего Вьетнама.
Президент Уганды выразил желание и дальше укреплять хорошие отношения сотрудничества между двумя странами.
Стороны договорились приложить усилия для эффективного и существенного развития двусторонних отношений, выведя отношения на новый этап развития, соответствующий желаниям и возможностям двух стран.