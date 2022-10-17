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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял президента Сингапура

Вьетнам придает большое значение стратегическому партнерству с Сингапуром
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принимает президента Сингапура Халиму Якоб. Фото: Чи Зунг/ВИА  
Во второй половине дня 17 октября в здании ЦК Партии Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял президента Сингапура Халиму Якоб и высокопоставленную сингапурскую делегацию, находящихся с официальным визитом во Вьетнаме.

На приеме президент Сингапура выразила удовольствие посетить Вьетнам во время своей первой зарубежной поездки в страну Юго-Восточной Азии после пандемии COVID-19, искренне поблагодарила Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за то, что он принял делегацию.

Президент Халима Якоб высоко оценила достижения,  значительный прогресс Вьетнама по сравнению с тем, что было 30 лет назад, когда у нее была возможность посетить Вьетнам. Президент Сингапура поздравила Вьетнам с успехами в социально-экономическом развитии, преодолением трудностей, вызванных эпидемией COVID-19, и сохранением высоких темпов экономического роста, достигших в 2021 году более 8%, что обусловлено мудрым руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонг.

Нгуен Фу Чонг приветствовал президента Халиму Якоб и высокопоставленную сингапурскую делегацию с официальным государственным визитом во Вьетнаме, отметив, что этот визит является ярким проявлением доброй дружбы и сотрудничества между двумя странами, установив новую веху в углублении двухсторонних отношений в контексте 50-летия установления дипломатических отношений и 10-летия установления стратегического партнерства в 2023 г.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подтвердил, что Вьетнам придает большое значение стратегическому партнерству с Сингапуром, предположив, что две страны эффективно продвигают большой потенциал сотрудничества посредством расширения обменов и контактов на высоком уровне и на всех каналах, повышают эффективность торгово-инвестиционного сотрудничества, создают условия для восстановления экономики после пандемии.

По этому случаю Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг передал премьер-министру Ли Сянь Луну и руководителям Сингапура сердечные приветствия, пожелав народу и стране Сингапура все большего процветания и счастья.

Президент Халима Якоб высоко оценила достижения Вьетнама и проинформировала Нгуен Фу Чонга о результатах переговоров с президентом Нгуен Суан Фуком, в том числе о подписании меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве во многих областях. По ее словам Сингапур всегда придает большое значение развитию отношений с Вьетнамом, продвижению достигнутых достижений, а также расширению сотрудничества в новый период в таких областях, как возобновляемые источники энергии, кибербезопасность, торговля и инвестиции, подготовка кадров, включая программу обучения для высших должностных лиц Коммунистической партии Вьетнама в Сингапуре.

Президент Халима Якоб выразила надежду, что обе стороны будут тесно сотрудничать для эффективной реализации соглашений о сотрудничестве, приведут отношения двух стран к существенному и эффективному развитию, приносящему пользу народам двух стран и становящемуся образцовой моделью сотрудничества для стран АСЕАН.

ВИА

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