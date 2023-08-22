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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял Президента Казахстана
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение развитию и укреплению отношений с традиционными друзьями, в том числе с Казахстаном. В 1959 году президент Хо Ши Мин посетил Казахстан, что стало хорошей вехой для начала отношений между двумя странами. Партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят и благодарны за ту неоценимую поддержку, которую казахстанский народ оказал Вьетнаму в предыдущей борьбе за национальную независимость, а также в деле национального строительства и развития страны сегодня.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг проинформировал Президента Казахстана о значительных и всесторонних достижениях Вьетнама за почти 40 лет ведения курса Обновления (Доймой), подчеркнув положительные результаты в экономическом развитии, обеспечении социальной безопасности и внешней политике Вьетнама независимости, опоры на собственные силы, ради мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации отношений.
Президент Казахстана поблагодарил Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за встречу, поздравил с большими достижениями, достигнутыми Вьетнамом за последние годы, особенно в эффективной реализации программ социально-экономического развития, улучшении потенциала, положения и международной репутации страны, выразил уверенность в том, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом вьетнамский народ и впредь будет добиваться еще больших и исторически значимых достижений в своем деле строительства и развития страны.
Президент Касым-Жомарт Токаев проинформировал Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга о широких реформах в различных областях, которые Казахстан проводит в целях социально-экономического развития и обеспечения стабильности и развития страны. Президент Казахстана подтвердил, что Казахстан всегда дорожит доброй традиционной дружбой между двумя странами и считает Вьетнам ведущим партнером в Юго-Восточной Азии.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития отношений между политическими партиями Казахстана и Коммунистической партией Вьетнама, считая его важным каналом в двухсторонних отношениях. Разделяя оценку Генерального секретаря, Касым-Жомарт Токаев выразил согласие с принятием важных мер по укреплению отношений, продвижению преимущества Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Казахстан.