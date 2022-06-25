Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял высокопоставленную делегацию Королевства Камбоджа

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принимает заместителя председателя Камбоджийской народной партии (НПК), заместителя премьер-министра, председателя ассоциации Камбоджийско-Вьетнамской дружбы Мен Сэма Ана. Фото: ВИА

24 июня в здании ЦК партии Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял заместителя председателя Камбоджийской народной партии (НПК), заместителя премьер-министра, председателя ассоциации Камбоджийско-Вьетнамской дружбы Мен Сэма Ана, которая находится с официальным визитом в Вьетнам и принимает участие в праздновании 55-летия со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей (24 июня 1967 г. - 24 июня 2022 г.).

Мэн Сэм Ан выразила удовольствие посетить и принять участие в праздновании значимого события в отношениях между Вьетнамом и Камбоджей и поблагодарил Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за прием и теплые чувства к делегации. Мэн Сэм Ан почтительно передала Нгуен Фу Чонгу сердечные приветствия и наилучшие пожелания здоровья от короля Нородома Сиамони, президента НПК, премьер-министра Хун Сена и других руководителей, проинформировала о ситуации Камбоджи, квлючая выборы в Советы общин и кварталов 5-го созыва, о положительных результатах в социально-экономическом развитии и борьбе с эпидемией.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг приветствовал Мен Сэма Ана с визитом и участием в праздновании 55-й годовщины установления дипломатических отношений. Генеральный секретарь ЦК КПВ высоко оценил важное значение Года вьетнамско-камбоджийской дружбы, включая 55-летие дипломатических отношений между двумя странами, ознаменовавшего собой новую историческую страницу в отношениях двух стран, недавнюю совместную организацию 45-летия «Путь к свержению режима геноцида» премьер-министра Хун Сена.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поздравил Камбоджу с важными достижениями в разных областях, поздравил с 71-й годовщиной создания партии НПК, с успешным проведением выборов в советов общин и районов в Камбодже, он выразил уверенность, что партия НПК и камбоджийский народ и впредь одержат много новых побед.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул значение солидарности и взаимопомощи между партией и народами трех стран Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, что еще раз решительно подтверждено на Встрече между тремя главами трех партий Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг предложил трем партиям и трем странам продолжать развивать отношения сотрудничества в соответствии с установками, установленными лидерами трех партий и трех стран на Встрече.

Пользуясь случаем, Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг передал сердечные приветствия королю Камбоджи Нородому Сихамони, председателю партии НПК, премьер-министру Хун Сену и руководителям Камбоджи.