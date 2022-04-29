Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял вице-президента Лаоса Пани Ятотоу

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял члена Политбюро, вице-президента Лаоса Пани Ятотоу, которая находится с официальным визитом во Вьетнаме. Фото: Чи Зунг/ВИА

Во второй половине дня 28 апреля в здании ЦК партии Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял высокопоставленную делегацию Лаоса во главе с членом Политбюро, вице-президентом государства г-жой Пани Ятотоу, которая находится с официальным визитом во Вьетнаме.

Пани Ятхотоу выразила радость визиту во Вьетнам и поблагодарила Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за то, что он принял делегацию и оказал ей теплый прием.

Пани Ятотоу поздравила Вьетнам с важными достижениями за последние годы, выразила уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом вьетнамский народ и впредь будет добиваться многих новых и больших достижений в процессе обновления, успешно реализовывать цели, поставленные на 13-м съезде партии.

Пани Ятотоу выразила радость по поводу особых отношений солидарности между Лаосом и Вьетнамом, которые развиваются и расширяются во всех областях, глубоко поблагодарила за огромную поддержку и помощь, которую Партия, государство и народ Вьетнама оказывали партии, государству и народу Лаоса, подтверждая, что Лаос совместно с Вьетнамом будет сохранять, культивировать, продвигать и передавать будущим поколениям эти особые отношения солидарности.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг тепло приветствовал Пани Ятотоу и высшую государственную делегацию Лаоса во Вьетнаме, высоко оценил значение визита, ярко свидетельствующего об особо близких и доверительных отношениях между Вьетнамом и Лаосом, особенно в контексте реализации партийных резолюций, и организации важных памятных мероприятий в двухсторонних отношениях.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поздравил Лаос с всеобъемлющими достижениями, достигнутыми за более чем год выполнения резолюции 11-го съезда Народно-революционной партии Лаоса в сложных условиях международной ситуации, и негативных воздействиях COVID-19, считая, что под руководством Народно-революционной партии Лаоса лаосский народ будет и впредь добиваться новых и больших успехов в деле национального возрождения, обороны и развития.

Генеральный секретарь подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое и первостепенное значение особым отношениям товарищества и дружбы между Вьетнамом и Лаосом, и всегда решительно и всесторонне поддерживал реформу Лаоса. Вьетнамская партия, государство и народ очень радуются победам, одержанным партией, государством и народом Лаоса, как своим.

Приветствуя итоги переговоров двух вице-президентов, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг предложил сторонам активно и эффективно выполнять соглашения между высшими руководителями двух партий и стран, в которых продолжать углублять политические отношения, тесно координировать свои действия в сфере обороны, безопасности и иностранных дел, а также содействовать повышению качества и эффективности экономического, культурного, образовательного и научно-технического сотрудничества, качества сотрудничества между министерствами, отраслями и местностями, тесно координировать для организации практических, содержательных мероприятий с глубоким, актуальным и всеобъемлющим содержанием, отпразднуя 60-летие установления дипломатических отношений и 45-летие подписания Договора о вьетнамско-лаосской дружбе и сотрудничестве.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг почтительно передал свои сердечные приветствия Генеральному секретарю и Президенту Тонглуну Сисулиту, руководителям и бывшим руководителям партии и государства Лаос.



