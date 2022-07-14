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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг председательствовал на конференции Центральной военной комиссии

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонг призвал Центральную военную комиссию и Министерство обороны улучшить свои исследовательские и прогнозные возможности
  Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг председательствует на конференции Центральной военной комиссии. Фото: ВИА  

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонг призвал Центральную военную комиссию и Министерство обороны улучшить свои исследовательские и прогнозные возможности, и в дальнейшем предоставлять своевременные рекомендации партии и государству во время председательства на заседании комиссии 13 июля.

Конференция была направлена на рассмотрение выполнения военных задач и задач национальной обороны в первой половине 2022 года и запуск ключевых задач на оставшуюся часть года.

На мероприятии Нгуен Фу Чонг, который также является секретарем комиссии, сказал, что комиссия и министерство должны тесно координировать свои действия с другими министерствами и ведомствами для эффективной реализации стратегий, а также проектов в области национальной обороны и безопасности.

Генеральный секретарь ЦК КПВ подчеркнул боеготовность и необходимость тщательно контролировать воздушное пространство страны, моря, границы и другие стратегические направления. Он приказал серьезно претворить в жизнь Резолюцию Политбюро № 05 об организации Вьетнамской народной армии на период 2021-2030 гг. и последующие годы.

Он также сделал упор на партийное строительство и исправление, заявив, что следует уделять внимание созданию чистой, сильной партии параллельно с созданием всесторонне сильных органов и подразделений.

В представленном на конференции отчете говорится, что комиссия, министерство и другие министерства и ведомства выполнили поставленные перед ними задачи, проделали большую работу по защите национального суверенитета, а также по обеспечению безопасности политических событий в стране.

Они сыграли ключевую роль в предотвращении пандемии и борьбе с ней, поисково-спасательных операциях и поддержке экономического развития.

Согласно отчету, среди прочего, был достигнут прогресс в обучении, учениях, международной интеграции, дипломатии, логистике, оборонной промышленности и научных исследованиях.


ВИА

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