НОВОСТИ Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг посетит Китай 25/10/2022 Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг с 30 октября по 2 ноября посетит Китай с официальным визитом. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИА Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг с 30 октября по 2 ноября посетит Китай с официальным визитом.Визит совершается по приглашению Генерального секретаря ЦК КПК и Председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила 25 октября Комиссия по внешним связям КПВ. ВИА