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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг посетит Китай

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг с 30 октября по 2 ноября посетит Китай с официальным визитом.
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИА  
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг с 30 октября по 2 ноября посетит Китай с официальным визитом.

Визит совершается по приглашению Генерального секретаря ЦК КПК и Председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила 25 октября Комиссия по внешним связям КПВ.
    

 

ВИА

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