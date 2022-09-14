Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг оказал прием председателю НС Королевства Камбоджа

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг (справа) и председатель Национального собрания Камбоджи Самдек Хенг Самрин. Фото: ВИА

13 сентября в здании Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг оказал прием почетному председателю Народной партии Камбоджи (НПК), председателю Национального собрания (НС) Королевства Камбоджа Самдеку Хенгу Самрину, находящемуся с официальным визитом во Вьетнаме.

Председатель НС Камбоджи Самдеч Хенг Самрин выразил благодарность генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу за теплый прием и сердечное гостеприимство, оказанные делегации, почтительно передал приветствия короля Нородома Сиамони, председателя НПК, премьер-министра Хун Сена и камбоджийских лидеров генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу, выражая свою радость посетить Вьетнам с официальным визитом по случаю 77-го Дня независимости Вьетнама и празднования Года вьетнамско-камбоджийской дружбы.

Товарищ Хенг Самрин поздравил и высоко оценил большие и всесторонние достижения, имеющие историческое значение, которых Вьетнам добился в деле обновления, строительства и защиты Отечества, выразил свою уверенность, что под руководством КПВ во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, вьетнамский народ и впредь будет добиваться многих новых и больших достижений, успешно выполнит Резолюцию XIII съезда партии, построит и превратит Вьетнам в развивающуюся страну с промышленностью в направлении современности, имеющую все более высокое положение на международной арене.

Товарищ Хенг Самрин выразил удовлетворение тем, что добрососедские отношения, традиционная дружба, всестороннее сотрудничество и долгосрочное партнерство между Вьетнамом и Камбоджей будет активнее развиваться на благо народов каждой страны и во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.

Он искренне поблагодарил партию, государство и народ Вьетнама за помощь Камбодже в деле национального освобождения и спасения страны от геноцида Пол Пота. Товарищ Хенг Самрин подтвердил, что Камбоджа будет работать с Вьетнамом, чтобы защищать, сохранять и культивироваться отношения между двумя странами, развивать их до новых высот и передавать их будущим поколениям.

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг приветствовал председателя НС Камбоджи Самдека Хенга Самрина и высокопоставленную делегацию НС Королевства Камбоджа с официальным визитом во Вьетнаме, высоко оценив значение визита, передал приветствия Хун Сену и камбоджийским лидерам. Он поздравил Камбоджу с ее достижениями, особенно с успешным избранием V Совета общин и кварталов, и выразил уверенность, что Камбоджа и впредь будет добиваться многих новых больших успехов в процессе строительства и развития страны.

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама всегда поддерживают дело строительства и развития Камбоджи, поблагодарив Камбоджу за ценную поддержку в прошедшее время. Он подчеркнул традицию и важность отношений между тремя странами Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей, пожелал им вместе сохранять и укреплять отношения друг с другом, развиваясь все активнее и активнее ради процветания каждой страны, а также за мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире.



