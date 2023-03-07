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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг вручил Решение о назначении товарища Чыонг Тхи Май на должность Постоянного члена Секретариата
На церемонии присутствовали члены Политбюро: президент государства Во Ван Тхыонг; премьер-министр Фам Минь Тьинь; председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ вместе с членами Политбюро, Секретариата, руководителями и представителями многих центральных органов, ведомств и отделов.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг вручил Решение, подарил цветы и поздравил Постоянного члена Секретариата Чыонг Тхи Май.
Выступая на мероприятии, член Политбюро, Постоянный член Секретариата товарищ Чыонг Тхи Май искренне поблагодарила Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, Политбюро за доверие и ей поручило важную задачу, отметив, что это признание, поощрение, а также требования перед чиновником, чтобы она продолжала стремиться, практиковаться и выполнять поставленные задачи.
Товарищ Чыонг Тхи Май родилась 23 января 1958 года; ее место рождения: Провинция Куангбинь, уезд Куангнинь, община Хьеннинь. Она принадлежит к народности кинь. Товарищ Чыонг Тхи Май магистр государственного управления, бакалавр истории, бакалавр права.
Она занимала следующие должности: секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина; президент Союза молодежи Вьетнама; депутат Национального собрания (НС) 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го созывов; заместитель председателя Комитета НС по вопросам культуры, образования, молодежи, подростков и детей 11-го созыва; член ЦК КПВ 10-го, 11-го, 12-го, 13-го созывов; член Постоянного комитета НС, председатель Комитета НС по социальным вопросам 12-го, 13-го созывов.
В январе 2016 года на XII всевьетнамском съезде она была избрана членом ЦК КПВ. На первой конференции ЦК партии 12-го созыва была избрана в Политбюро 12-го созыва. В феврале 2016 года Политбюро назначило ее в Секретариат ЦК партии на пост заведующей Отдела ЦК КПВ по работе с народными массами.
30 января 2021 года на XIII Национальном съезде партии она была избрана членом ЦК КПВ 13-го созыва на срок полномочий 2021-2026 гг. На первой конференции ЦК партии 13-го созыва она была избрана членом Политбюро на срок полномочий 2021-2026 гг. В апреле 2021 года назначена Политбюро заведующей Организационным отделом ЦК КПВ.