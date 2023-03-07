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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг вручил Решение о назначении товарища Чыонг Тхи Май на должность Постоянного члена Секретариата

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг вручил Решение Политбюро № 789-QDNS/TW от 6 марта 2023 г. о назначении товарища Чыонг Тхи Май, члена Политбюро, секретаря ЦК КПВ, заведующей Организационным отделом ЦК КПВ, на должность Постоянного члена Секретариата
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг вручает Решение Политбюро Чыонг Тхи Май. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 6 марта в здании ЦК КПВ Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг вручил Решение Политбюро № 789-QDNS/TW от 6 марта 2023 г. о назначении товарища Чыонг Тхи Май, члена Политбюро, секретаря ЦК КПВ, заведующей Организационным отделом ЦК КПВ, на должность Постоянного члена Секретариата ЦК КПВ 13-го созыва.

На церемонии присутствовали члены Политбюро: президент государства Во Ван Тхыонг; премьер-министр Фам Минь Тьинь; председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ вместе с членами Политбюро, Секретариата, руководителями и представителями многих центральных органов, ведомств и отделов.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг вручил Решение, подарил цветы и поздравил Постоянного члена Секретариата Чыонг Тхи Май.

Выступая на мероприятии, член Политбюро, Постоянный член Секретариата товарищ Чыонг Тхи Май искренне поблагодарила Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, Политбюро за доверие и ей поручило важную задачу, отметив, что это признание, поощрение, а также требования перед чиновником, чтобы она продолжала стремиться, практиковаться и выполнять поставленные задачи.

Товарищ Чыонг Тхи Май родилась 23 января 1958 года; ее место рождения: Провинция Куангбинь, уезд Куангнинь, община Хьеннинь. Она принадлежит к народности кинь. Товарищ Чыонг Тхи Май магистр государственного управления, бакалавр истории, бакалавр права.

Она занимала следующие должности: секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина; президент Союза молодежи Вьетнама; депутат Национального собрания (НС) 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го созывов; заместитель председателя Комитета НС по вопросам культуры, образования, молодежи, подростков и детей 11-го созыва; член ЦК КПВ 10-го, 11-го, 12-го, 13-го созывов; член Постоянного комитета НС, председатель Комитета НС по социальным вопросам 12-го, 13-го созывов.

В январе 2016 года на XII всевьетнамском съезде она была избрана членом ЦК КПВ. На первой конференции ЦК партии 12-го созыва была избрана в Политбюро 12-го созыва. В феврале 2016 года Политбюро назначило ее в Секретариат ЦК партии на пост заведующей Отдела ЦК КПВ по работе с народными массами.

30 января 2021 года на XIII Национальном съезде партии она была избрана членом ЦК КПВ 13-го созыва на срок полномочий 2021-2026 гг. На первой конференции ЦК партии 13-го созыва она была избрана членом Политбюро на срок полномочий 2021-2026 гг. В апреле 2021 года назначена Политбюро заведующей Организационным отделом ЦК КПВ.

ВИА/ИЖВ

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