НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ и президент Индонезии выступили сопредседателями пресс-конференции
Стороны договорились стремиться к сбалансированному двустороннему товарообороту в размере 18 миллиардов долларов США, отметил он, приветствуя рост вьетнамских инвестиций в Индонезию.
Кроме того, по словам президента Прабово Субианто, стороны договорились развивать сотрудничество в специализированных областях, расширять связи в сфере науки, технологий, инноваций и информационных технологий для создания партнерства в области цифровой экономики, а также расширять сотрудничество в новых сферах, таких как зеленая экономика, цифровая экономика, инновации, наука и технологии, цифровая трансформация.
Стороны также высоко оценили постоянную координацию и взаимную поддержку своих стран на региональных и международных форумах и в организациях, особенно в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Прабово Субианто сообщил, что вскоре посетит Вьетнам. Он приветствовал недавно подписанные соглашения и выразил надежду, что сделки принесут ощутимую пользу и будут способствовать социально-экономическому развитию обеих стран.
Общаясь с прессой, генеральный секретарь партии То Лам отметил, что переговоры, проходившие в условиях открытости, прямоты, искренности и взаимопонимания, были весьма успешными.
По словам лидера КПВ, обе стороны выразили удовлетворение тем, что за 70 лет дипломатических отношений, включая более 10 лет стратегического партнерства, сотрудничество между Вьетнамом и Индонезией сильно и широко развивается благодаря углублению политического доверия.
В ходе переговоров стороны выразили общее мнение о том, что отношения их стран процветают, становятся все более содержательными и эффективными в различных областях. Часто проводятся взаимные визиты на всех уровнях, поддерживаются механизмы двустороннего сотрудничества. Все более плодотворными становятся связи в таких областях, как оборона, безопасность, торговля и инвестиции, сельское хозяйство, авиаперевозки, туризм, а также обмен между людьми.
Вьетнам и Индонезия также поддерживают координацию и взаимную поддержку на региональных и международных форумах, особенно в АСЕАН, Организации Объединенных Наций и Движении неприсоединения.
Страны неизменно придерживаются принципиальной позиции АСЕАН по вопросам, связанным с региональной и глобальной безопасностью и развитием. Они также разделяют точку зрения по продвижению устойчивого и равномерного развития субрегионов, включая субрегион Меконга, отметил То Лам.
По его словам, повышение уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства основывается на традиционной дружбе, достигнутых к настоящему времени успехах, взаимопонимании и доверии, сходстве интересов и стратегических приоритетов, а также на совместном видении региональной безопасности, процветания и устойчивого развития.
Глава КПВ назвал создание всеобъемлющего стратегического партнерства исторической вехой, которая открывает новую эру для двустороннего сотрудничества по всем каналам и во всех аспектах, способствуя тем самым развитию ориентированных на результат и эффективных отношений во имя двух народов, а также мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире в целом.
Перед встречей с прессой генеральный секретарь партии То Лам и президент Прабово Субианто обменялись документами о двустороннем сотрудничестве, включая письмо о намерениях по сотрудничеству в наращивании потенциала в области техники и цифровой экономики между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Координационным министерством по экономическим вопросам Индонезии; письмо о намерениях по сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций между Министерством науки и технологий Вьетнама и Министерством исследований, технологий и высшего образования Индонезии; и соглашение об осуществлении сотрудничества в области аквакультуры между департаментом рыболовства Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама и Главным управлением аквакультуры Министерства морских дел и рыболовства Индонезии.