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Генеральный секретарь ЦК КПВ и президент Индонезии выступили сопредседателями пресс-конференции

10 марта днем в Джакарте генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам и президент Индонезии, председатель Партии «Движение за великую Индонезию» Прабово Субианто провели встречу для прессы, на которой рассказали об итогах переговоров и официально объявили о повышении уровня отношений между странами до всеобъемлющего стратегического партнерства.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам (слева) и президент Индонезии, председатель Партии «Движение за великую Индонезию» Прабово Субианто на встрече с прессой в Джакарте 10 марта. Фото: ВИA  
Президент Прабово Субианто приветствовал визит вьетнамского лидера, который совпадает с 70-й годовщиной установления двусторонних дипломатических отношений (30 декабря 1955-2025 гг.). Он отметил, что Вьетнам и Индонезия имеют много общих черт, а также цели развития к столетию образования стран.

Стороны договорились стремиться к сбалансированному двустороннему товарообороту в размере 18 миллиардов долларов США, отметил он, приветствуя рост вьетнамских инвестиций в Индонезию.

Кроме того, по словам президента Прабово Субианто, стороны договорились развивать сотрудничество в специализированных областях, расширять связи в сфере науки, технологий, инноваций и информационных технологий для создания партнерства в области цифровой экономики, а также расширять сотрудничество в новых сферах, таких как зеленая экономика, цифровая экономика, инновации, наука и технологии, цифровая трансформация.

Стороны также высоко оценили постоянную координацию и взаимную поддержку своих стран на региональных и международных форумах и в организациях, особенно в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Прабово Субианто сообщил, что вскоре посетит Вьетнам. Он приветствовал недавно подписанные соглашения и выразил надежду, что сделки принесут ощутимую пользу и будут способствовать социально-экономическому развитию обеих стран.

Общаясь с прессой, генеральный секретарь партии То Лам отметил, что переговоры, проходившие в условиях открытости, прямоты, искренности и взаимопонимания, были весьма успешными.
По словам лидера КПВ, обе стороны выразили удовлетворение тем, что за 70 лет дипломатических отношений, включая более 10 лет стратегического партнерства, сотрудничество между Вьетнамом и Индонезией сильно и широко развивается благодаря углублению политического доверия.

В ходе переговоров стороны выразили общее мнение о том, что отношения их стран процветают, становятся все более содержательными и эффективными в различных областях. Часто проводятся взаимные визиты на всех уровнях, поддерживаются механизмы двустороннего сотрудничества. Все более плодотворными становятся связи в таких областях, как оборона, безопасность, торговля и инвестиции, сельское хозяйство, авиаперевозки, туризм, а также обмен между людьми.

Вьетнам и Индонезия также поддерживают координацию и взаимную поддержку на региональных и международных форумах, особенно в АСЕАН, Организации Объединенных Наций и Движении неприсоединения. 
Страны неизменно придерживаются принципиальной позиции АСЕАН по вопросам, связанным с региональной и глобальной безопасностью и развитием. Они также разделяют точку зрения по продвижению устойчивого и равномерного развития субрегионов, включая субрегион Меконга, отметил То Лам.

По его словам, повышение уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства основывается на традиционной дружбе, достигнутых к настоящему времени успехах, взаимопонимании и доверии, сходстве интересов и стратегических приоритетов, а также на совместном видении региональной безопасности, процветания и устойчивого развития.

Глава КПВ назвал создание всеобъемлющего стратегического партнерства исторической вехой, которая открывает новую эру для двустороннего сотрудничества по всем каналам и во всех аспектах, способствуя тем самым развитию ориентированных на результат и эффективных отношений во имя двух народов, а также мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире в целом.

Перед встречей с прессой генеральный секретарь партии То Лам и президент Прабово Субианто обменялись документами о двустороннем сотрудничестве, включая письмо о намерениях по сотрудничеству в наращивании потенциала в области техники и цифровой экономики между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Координационным министерством по экономическим вопросам Индонезии; письмо о намерениях по сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций между Министерством науки и технологий Вьетнама и Министерством исследований, технологий и высшего образования Индонезии; и соглашение об осуществлении сотрудничества в области аквакультуры между департаментом рыболовства Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама и Главным управлением аквакультуры Министерства морских дел и рыболовства Индонезии.

ВИА/ИЖВ

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