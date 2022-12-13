Генеральный секретарь ЦК КПВ: Вьетнам дорожит верными отношениями с Лаосом

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг (справа) и глава комиссии ЛНРП по пропаганде и подготовке Кхамфан Пхеуявонг. Фото: ВИА

Партия, государство и народ Вьетнама высоко ценят свои верные отношения с братским лаосским народом в прошлой борьбе за национальное освобождение и в нынешнем деле строительства страны, сказал генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг.



Во время приема в Ханое 13 декабря главы Комиссии по пропаганде и подготовке Лаосской народно-революционной партии (ЛНРП) Кхамфана Пхеуявонга генеральный секретарь ЦК КПВ Чонг подтвердил, что Вьетнам решительно и всесторонне поддерживает дела обновления, защиты, строительства и развития страны Лаоса.



Он выразил уверенность что под руководством ЛНРП лаосский народ продолжит пожинать большие достижения и успешно реализовать резолюцию, принятую 11-м Национальным конгрессом ЛНРП.



Генеральный секретарь ЦК КПВ высоко оценил результаты сотрудничества между Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию и Комиссией по пропаганде и подготовке ЛНРП, а также результаты переговоров, которые внесли важный вклад в укрепление и прочное усиление вьетнамско-лаосских отношений. Он призвал обе стороны выполнить поставленные политические задачи и тесно сотрудничать для эффективной реализации договоренностей между двумя партиями и странами, а также соглашения о сотрудничестве между двумя комиссиями.



Товарищ Пхеуявонг высоко оценил успех недавнего девятого теоретического семинара между двумя партиями, а также мероприятия, проведенные в 2022 году в рамках Года солидарности и дружбы между Вьетнамом и Лаосом, приуроченного к 60-летию двусторонних дипломатических отношений и 45-летию подписания Вьетнамско-лаосского договора о дружбе и сотрудничестве.



Он высоко оценил сотрудничество между Отделом пропаганды политическому воспитанию,, Центральным теоретическим советом и теоретическими органами Вьетнама и и Комиссией по пропаганде и подготовке ЛНРП в реализации соглашений между высшими руководителями двух партий и стран и плана сотрудничества между двумя комиссиями, особенно в теоретических и практических исследованиях, защите идеологических основ партии, исследовании и составлении идеологии Кайсон Фомвихан, а также составлении и публикации книги по истории особых отношений между Вьетнамом и Лаосом, обмен информацией и опытом пропагандистской работы, а также подготовки и переподготовки кадров.



