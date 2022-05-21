Генеральный секретарь ЦК КПВ высоко оценил достижения вьетнамско-сингапурского сотрудничества

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял председателя Национального собрания Сингапура Тан Чуан-Джина. Фото: Чи Зунг/ВИА Тан Чуан-Джин поздравил Вьетнам как страну-хозяйку 31-х Игр ЮВА (SEA Games 31) в сложных условиях из-за эпидемии, страна организует мероприятие на высоком уровне, заботливо и тепло приветствует спортивные делегации, их семьи и международного гостей, создав тем самым очень хорошее впечатление.

Тан Чуан-Джин подчеркнул, что Сингапур придает большое значение развитию отношений с Вьетнамом, расширению сотрудничества в новом периоде, в таких сферах, как цифровые технологии, борьба с изменением климата и устойчивое развитие. Межличный обмен является важной основой двусторонних отношений.

Председатель Национального собрания Сингапура проинформировал Генерального секретаря ЦК КПВ об итогах переговоров с Председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ, в том числе о подписании Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве между двумя сторонами, обменах и контактах между парламентариями двух сторон, сотрудничестве профильных комитетов, обмене опытом в сферах деятельности двух парламентов и сотрудничестве на международных форумах.

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг приветствовал визит во Вьетнам Председателя Национального собрания Сингапура, выразив уверенность, что этот визит станет важной вехой в контексте того, что две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений и 10-летие установления стратегического партнерства в 2023 году.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг согласился с важностью расширения отношений между двумя народами и предложил Сингапуру продолжать уделять внимание и создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в Сингапуре.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг высоко оценил итоги переговоров председателей Национальных собраний двух стран и предложил продолжить совершенствование законов и механизмов и принять конкретные меры по осуществлению сотрудничества.

В этот же день в рамках официального визита во Вьетнам Тан Чуан-Джин и делегация Национального собрания Сингапура посетили Храм Литературы - Куок Ты Жам в Ханое.