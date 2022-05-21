НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ высоко оценил достижения вьетнамско-сингапурского сотрудничества
Тан Чуан-Джин подчеркнул, что Сингапур придает большое значение развитию отношений с Вьетнамом, расширению сотрудничества в новом периоде, в таких сферах, как цифровые технологии, борьба с изменением климата и устойчивое развитие. Межличный обмен является важной основой двусторонних отношений.
Председатель Национального собрания Сингапура проинформировал Генерального секретаря ЦК КПВ об итогах переговоров с Председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ, в том числе о подписании Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве между двумя сторонами, обменах и контактах между парламентариями двух сторон, сотрудничестве профильных комитетов, обмене опытом в сферах деятельности двух парламентов и сотрудничестве на международных форумах.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг приветствовал визит во Вьетнам Председателя Национального собрания Сингапура, выразив уверенность, что этот визит станет важной вехой в контексте того, что две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений и 10-летие установления стратегического партнерства в 2023 году.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг согласился с важностью расширения отношений между двумя народами и предложил Сингапуру продолжать уделять внимание и создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в Сингапуре.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг высоко оценил итоги переговоров председателей Национальных собраний двух стран и предложил продолжить совершенствование законов и механизмов и принять конкретные меры по осуществлению сотрудничества.
В этот же день в рамках официального визита во Вьетнам Тан Чуан-Джин и делегация Национального собрания Сингапура посетили Храм Литературы - Куок Ты Жам в Ханое.