Генеральный секретарь ЦК КПВ выдвинул конкретные требования к сбору предложений и замечаний по проекту документов XIV съезда КПВ
Генеральный секретарь подчеркнул, что строительство социалистического правового государства должно быть направлено на создание ясной и жизнеспособной правовой системы, устранение ситуации, когда «закон верен, но мешает действовать». Он призвал депутатов выявить причины, по которым тщательно подготовленные законы и постановления трудно реализовать, определить дублирующие и противоречивые нормы и предложить пути их устранения. Хороший закон, по его словам, должен реально действовать, приносить ощутимый эффект и создавать удобства для граждан и предпринимателей.
Говоря о строительстве правового государства, Генеральный секретарь поставил вопрос: действительно ли власть ограничена рамками закона, и остались ли места, где граждане вынуждены «просить» то, что им положено по праву? Государство должно быть сильным, но не злоупотреблять властью; дисциплинированным, но близким к народу; решительным, но гуманным.
В отношении децентрализации и делегирования полномочий Генеральный секретарь подчеркнул необходимость ясно определить: «кому именно передаются полномочия и при каких условиях», а также закрепить механизмы контроля и персональной ответственности. Передача полномочий не должна означать «спуск задач вниз»; она должна сопровождаться ресурсами, инструментами и правовой базой, чтобы кадры могли действовать решительно и брать на себя ответственность. Двухуровневая модель местной администрации должна обеспечивать, чтобы народ не был отдалён от власти, государственные услуги не прерывались, а органы власти всех уровней работали слаженно, избегая «перекидывания ответственности».
Генеральный секретарь предложил чётко определить механизм, при котором Партия руководит, но не подменяет собой другие структуры и не вмешивается чрезмерно; Правительство действует строго в рамках закона и несёт ответственность; Отечественный фронт Вьетнама (ОФВ) и общественные организации становятся надёжным мостом между Партией, Государством и народом. Граждане должны реально участвовать в управлении, осуществлять общественный контроль и высказывать свои мнения.
Он подчеркнул, что правящая Партия несёт ответственность перед народом за развитие страны; все политики и законы должны служить народу, противодействовать узкогрупповым интересам и защищать тех, кто смело мыслит и действует.
Генеральный секретарь также отметил, что Подкомиссия по документам предложила 18 новаторских пунктов, однако следует оценить, соответствуют ли они масштабу стоящих задач и не слишком ли они общие. Документы должны быть конкретными, чтобы процесс их институционализации проходил гладко и не допускал разночтений, способных нанести ущерб интересам граждан.
Он призвал депутатов Национального собрания открыто высказывать свои наблюдения, тревоги и готовность нести ответственность, активно участвуя в сборе предложений и замечаний по проекту документов XIV съезда КПВ, направленному на устойчивое развитие страны, укрепление дисциплины и гуманизма в обществе, защиту граждан и создание равных возможностей для их дальнейшего продвижения.