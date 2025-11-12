НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ встретился с отличившимися участниками сил местной безопасности
Силы по обеспечению общественной безопасности и порядка на местном уровне были созданы в соответствии с Законом 2023 года путём объединения трёх структур: внештатной полиции общины, народной охраны квартальной группы жителей и командиров добровольных отрядов гражданской обороны. 1 июля 2024 года Министерство общественной безопасности организовало общенациональную церемонию запуска этой структуры во исполнение Резолюции № 12-NQ/TW Политбюро о строительстве сил Народной общественной безопасности, по-настоящему чистых и сильных, стройных, высокоподготовленных и современных.
За более чем год работы новая структура проявила себя как опорное звено в обеспечении безопасности и порядка с самого низового уровня, став надёжной поддержкой властей и населения. Многие участники сообщили о достигнутых результатах и предложили меры по улучшению материально-технического обеспечения и социальных гарантий при выполнении служебных задач.
Выступая на встрече, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам отметил, что эти силы проявляют высокий уровень ответственности, тесно связаны с местностью, предоставляют ценные сведения, активно взаимодействуют с полицией общин в деле информирования и разъяснительной работы среди населения, своевременно выявляют и предотвращают правонарушения, обеспечивая спокойствие граждан. В условиях стихийных бедствий и пожаров они, не щадя себя, вместе с местными властями и полицией оказывают помощь жителям, за что пользуются любовью и уважением народа.
Генеральный секретарь подчеркнул, что местная безопасность является важной частью национальной безопасности. Создание сил по обеспечению общественной безопасности и порядка на местном уровне отражает особое внимание Партии и Государства к укреплению позиции народной безопасности. Эти силы состоят из людей, хорошо знающих местность и тесно связанных с населением, что обеспечивает эффективную поддержку полиции общин.
От имени руководства Партии и Государства Генеральный секретарь высоко оценил достижения данных сил, особенно 70 коллективов и отдельных участников, удостоенных наград, и отметил работу Министерства общественной безопасности по своевременному выявлению, поощрению и поддержке передовых примеров в общенародном движении за защиту безопасности Отечества.
Генеральный секретарь поручил Министерству общественной безопасности совместно с партийными комитетами и местными властями провести анализ, обеспечить оснащение средствами защиты и улучшить материальную базу, а также разработать соответствующую систему льгот и гарантий, создающую условия для стабильной и эффективной работы этих сил.
Он выразил надежду, что данные силы и впредь будут сохранять единство, тесно сотрудничать с органами власти и полицией общин, привлекать население к профилактике, выявлению и борьбе с преступностью и социальными пороками, развивать и распространять передовые модели в общенародном движении за защиту безопасности Отечества. Генеральный секретарь выразил уверенность, что силы по обеспечению общественной безопасности и порядка на местном уровне успешно выполнят свои задачи, внося вклад в укрепление безопасности на местах и защиту спокойной жизни граждан.