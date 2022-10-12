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Генеральный секретарь ЦК КПВ встретился с молодыми военнослужащими
Для того, чтобы работа Коммунистического союза молодежи (КСМ) и движения армейской молодежи активнее развивались, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг потребовал, чтобы молодые военнослужащие регулярно изучали Резолюцию XIII всевьетнамского съезда КПВ, резолюции, директивы ЦК КПВ, Политбюро. Необходимо и впредь строить сильный союз молодежи с политической, идеологической, моральной и организационной точек зрения, которая проявляет инициативу в обучении, научных исследованиях, применении достижений науки и технологий в военной сфере.
Генеральный секретарь ЦК КПВ отметил, что партийные комитеты и руководители разных уровней во всей армии должны тщательно усваивать и ответственно выполнять резолюции и директивы Партии по работе с молодежью, укреплять руководство, повышать ответственность за работу СКМ и молодежные движения.