Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ встретился с молодыми военнослужащими

11 октября генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, Секретарь Центрального военной комиссии, провел встречу с 80 выдающимися делегатами, представляющими 450 делегатов – участников конференции Вьетнамского коммунистического союза армейской молодежи имени Хо Ши Мина на срок 2022-2027 гг.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и делегаты. Фото: ВИА  
11 октября генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, Секретарь Центрального военной комиссии, провел встречу с 80 выдающимися делегатами, представляющими 450 делегатов – участников конференции Вьетнамского коммунистического союза армейской молодежи имени Хо Ши Мина на срок 2022-2027 гг.

Для того, чтобы работа Коммунистического союза молодежи (КСМ) и движения армейской молодежи активнее развивались, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг потребовал, чтобы молодые военнослужащие регулярно изучали Резолюцию XIII всевьетнамского съезда КПВ, резолюции, директивы ЦК КПВ, Политбюро. Необходимо и впредь строить сильный союз молодежи с политической, идеологической, моральной и организационной точек зрения, которая проявляет инициативу в обучении, научных исследованиях, применении достижений науки и технологий в военной сфере.

Генеральный секретарь ЦК КПВ отметил, что партийные комитеты и руководители разных уровней во всей армии должны тщательно усваивать и ответственно выполнять резолюции и директивы Партии по работе с молодежью, укреплять руководство, повышать ответственность за работу СКМ и молодежные движения.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top