Генеральный секретарь ЦК КПВ вручает решение о назначении секретаря партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в церемонии и вручил Решение Политбюро о назначении товарища Буй Тхи Минь Хоай на должность секретаря партийной организации Отечественного фронта и центральных массовых организаций. Фото: ВИА