НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ вручает решение о назначении секретаря партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций
На конференции товарищ Хоанг Данг Куанг, член Центрального комитета, постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК по организационной работе, огласил решение Политбюро о переводе и назначении товарища Буй Тхи Минь Хоай, члена Политбюро, секретаря городского партийного комитета Ханоя, руководителя делегации депутатов Национального собрания XV созыва от города Ханоя.
Согласно решению, товарищ Буй Тхи Минь Хоай освобождается от обязанностей члена Центрального комитета, члена Постоянного комитета и секретаря городского партийного комитета Ханоя на период 2025–2030 годов; переводится, распределяется и назначается членом Секретариата, членом Центрального комитета, членом Постоянного комитета и секретарём партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций на период 2020–2025 годов.
Вручая решение и поручая новые обязанности новому секретарю партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций, Генеральный секретарь То Лам отметил, что во исполнение линии партии по упорядочению и оптимизации структуры аппарата Политбюро принимает решения о назначении и распределении ряда членов Политбюро и Секретариата.
В соответствии с этим решением сегодня было объявлено назначение товарища Буй Тхи Минь Хоай, члена Политбюро, секретаря городского партийного комитета Ханоя и руководителя делегации депутатов Национального собрания города Ханоя, освобождённой от прежних должностей и назначенной членом Секретариата, секретарём партийного комитета Отечественного фронта и центральных массовых организаций. В дальнейшем это решение будет представлено Центральному комитету для рассмотрения вопроса о выдвижении кандидатуры товарища Буй Тхи Минь Хоай на должность председателя Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ЦК ОФВ).
Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что товарищ Буй Тхи Минь Хоай — кадр, выросший из низов, обладающий богатым опытом работы с населением, в деле консолидации, мобилизации и объединения народа. Он напомнил, что товарищ Буй Тхи Минь Хоай ранее возглавляла Центральный отдел по работе с народными массами, находясь на посту секретаря городского партийного комитета Ханоя, совместно с партийным комитетом столицы успешно выполняла возложенные задачи.
Генеральный секретарь То Лам также выразил благодарность товарищу До Ван Тьеню за добросовестную работу в составе Отечественного фронта, отметив его достижения в организации и структурировании аппарата Отечественного фронта и центральных массовых организаций, обеспечивших упорядоченное функционирование этих структур.
Генеральный секретарь То Лам заявил, что городской партийный комитет Ханоя завершит формирование руководящих органов, а партийный комитет Отечественного фронта и центральных массовых организаций продолжит работать в духе единства и согласия под руководством товарища Буй Тхи Минь Хоай.
Он подчеркнул, что предстоящий этап, хотя и крайне напряжённый, является также почётным; поставлена задача успешно реализовать решения XIII съезда Коммунистической партии Вьетнама, подготовить и провести XIV съезд партии, а также Всевьетнамский съезд Отечественного фронта Вьетнама на период 2026–2031 годов, развивая традиции и достойно справляясь с задачами в новых условиях.