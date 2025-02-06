НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ воскурить благовония в память о павших бойцах в провинции Хажанг
В торжественной обстановке глава партии и делегаты минутой молчания почтили память и выразили благодарность павшим бойцам и героям, которые пожертвовали своей жизнью ради независимости Отечества и счастья народа. Генеральный секретарь ЦК КПВ и делегаты обязались всегда следовать по пути, который выбрали Партия, Дядюшка Хо и наш народ, объединять усилия и решительно строить процветающую и прекрасную родину, уверенно вступить в новую эпоху для вьетнамского народа.
Построенное в 1990 году, кладбище недавно было модернизировано и расширено до площади более 10 гектаров. Оно служит местом последнего упокоения павших бойцов, отдавших свои жизни при защите северной границы страны.
Вечером того же дня Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и рабочая делегация посетили общественную культурно-туристическую деревню Намдам (община Куанба, уезд Куанба), вручили подарки семьям льготной категории и приняли участие в культурной программе народностей провинции Хажанг.
Пользуясь случаем, Генеральный секретарь ЦК КПВ вручил в подарок жителям уезда Куанба отделение медицинского обследования и лечения (больница общего профиля уезда Куанба).