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Генеральный секретарь ЦК КПВ воскурить благовония в память о павших бойцах в провинции Хажанг

В рамках своей рабочей поездки в провинцию Хажанг 5 февраля Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и рабочая делегация посетили национальное кладбище павших бойцов Висуен, возложили цветы и воскурили благовония в память о них.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам воскуривает благовония на могилах павших бойцов на национальном кладбище павших бойцов Висуен. Фото: ВИА
В мероприятии также приняли участие член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Организационным отделом ЦК КПВ Ле Минь Хынг; член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЦК КПВ Нгуен Зюи Нгок; член Политбюро, Министр обороны генерал армии Фан Ван Жанг; член Политбюро, Министр общественной безопасности генерал армии Лыонг Там Куанг; секретарь ЦК КПВ, Заведующий Канцелярией ЦК КПВ Ле Хоай Чунг; член ЦК КПВ, Вице-премьер Ле Тхань Лонг.

В торжественной обстановке глава партии и делегаты минутой молчания почтили память и выразили благодарность павшим бойцам и героям, которые пожертвовали своей жизнью ради независимости Отечества и счастья народа. Генеральный секретарь ЦК КПВ и делегаты обязались всегда следовать по пути, который выбрали Партия, Дядюшка Хо и наш народ, объединять усилия и решительно строить процветающую и прекрасную родину, уверенно вступить в новую эпоху для вьетнамского народа.

Построенное в 1990 году, кладбище недавно было модернизировано и расширено до площади более 10 гектаров. Оно служит местом последнего упокоения павших бойцов, отдавших свои жизни при защите северной границы страны.

Вечером того же дня Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и рабочая делегация посетили общественную культурно-туристическую деревню Намдам (община Куанба, уезд Куанба), вручили подарки семьям льготной категории и приняли участие в культурной программе народностей провинции Хажанг.

Пользуясь случаем, Генеральный секретарь ЦК КПВ вручил в подарок жителям уезда Куанба отделение медицинского обследования и лечения (больница общего профиля уезда Куанба).

ИЖВ/ВИА

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