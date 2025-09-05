НОВОСТИ
Генеральный секретарь То Лам: Развитие применения атомной энергии должно быть долгосрочной стратегией
На рабочей встрече присутствовали товарищи: член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь; член Политбюро, секретарь, председатель Центральной контрольной комиссии КПВ Нгуен Зуй Нгок; член Политбюро, министр общественной безопасности генерал Лыонг Там Куанг; член ЦК КПВ, заместитель председателя Национального собрания Ле Минь Хоан; член ЦК КПВ, начальник канцелярии ЦК КПВ Фам Жа Тук; товарищи из ЦК КПВ, руководители центральных ведомств, министерств и отраслей; руководители Вьетнамского института атомной энергии разных периодов, представители науки.
Директор Вьетнамского института атомной энергии доктор Чан Тьи Тхань отметил, что уже в первые годы независимости наша Партия и Государство проявили дальновидность, рано подтвердив стратегическую роль ядерной энергетики в развитии страны. Сегодня, в условиях Четвёртой промышленной революции с искусственным интеллектом, Интернетом вещей и новыми технологиями, ядерная энергетика в мире вновь стремительно возвращается как чистое, стабильное и безопасное энергетическое решение.
Параллельно с этим Партия и Государство уделяют особое внимание продвижению применения атомной энергии в мирных целях в различных сферах экономики. Помимо использования для выработки электроэнергии, ядерные технологии эффективно применяются во многих отраслях социально-экономического развития. Например, в медицине - для диагностики и лечения онкологических заболеваний; в сельском хозяйстве - для индуцирования мутаций с целью создания сортов растений с высокой урожайностью, хорошим качеством, устойчивостью к засухе, вредителям, а также для борьбы с вредителями на больших площадях (SIT); в промышленности - для неразрушающего контроля качества оборудования, трубопроводов, мостов, строительных конструкций и т. д. Институт продолжает расширять применение ядерных технологий в различных сферах: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, экологии, обороне и безопасности…
Что касается направлений развития, Вьетнамский институт атомной энергии определяет свою роль и миссию как становление ведущим научно-исследовательским и опытно-конструкторским центром Вьетнама и АСЕАН в области ядерных технологий и атомной энергетики с выходом на международный уровень.
Выступая на рабочей встрече, Генеральный секретарь высоко оценил и выразил признательность за скромный, но чрезвычайно значимый вклад многих поколений сотрудников, учёных и работников Института на протяжении почти 50 лет. Одновременно Генеральный секретарь указал и на ряд реальных проблем и серьёзных вызовов, с которыми сталкивается отрасль атомной энергетики Вьетнама.
Генеральный секретарь предложил выработать единую стратегическую линию, подчёркивая, что ни в коем случае нельзя жертвовать безопасностью ради сроков или масштабов, и настойчиво строить культуру безопасности как фундамент. Одновременно необходимо развивать внутренний потенциал для овладения каждым ключевым элементом и осуществлять международное сотрудничество по принципу совместного проектирования, совместного производства, совместной эксплуатации и совместного управления. Развитие применения атомной энергии должно стать долгосрочной стратегией, требующей дальновидности, твёрдой последовательности и комплексного подхода от институциональных основ и инфраструктуры до технологий и человеческих ресурсов.
Он также предложил усилить инвестиции в развитие национальной исследовательской и экспериментальной инфраструктуры, сосредоточив усилия на оперативной реализации национальных ключевых проектов и объектов с обеспечением безопасности и эффективности, а также на стратегии повышения научно-технического потенциала и ядерных технологий Вьетнама. Необходимо активизировать исследования по темам и проектам, чтобы постепенно овладеть технологиями, служащими развитию таких отраслей, как промышленность редкоземельных металлов, атомная промышленность и индустрия цифровой трансформации.
Генеральный секретарь отметил необходимость развития высококвалифицированных человеческих ресурсов, соответствующих техническим стандартам, обеспечения преемственности и роста кадрового состава ведущих специалистов, а также привлечения экспертов внутри страны и за рубежом. Он подчеркнул важность разработки особых механизмов и политики в отношении заработной платы и надбавок для специалистов, непосредственно работающих в сфере атомной энергетики.
Генеральный секретарь выразил уверенность, что Вьетнамский институт атомной энергии совместно с министерствами, ведомствами, местными органами и научным сообществом успешно выполнит возложенные задачи; он призвал соответствующие органы в кратчайшие сроки конкретизировать каждое направление работы, регулярно проводить проверки и контроль, своевременно устранять трудности, обеспечивая, чтобы все шаги были прочными, прозрачными, эффективными и абсолютно безопасными, во имя интересов народа и ради устойчивого развития страны в будущем.