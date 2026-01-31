Генеральный секретарь То Лам проводит телефонный разговор с Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. Фото: ВИА

Во второй половине дня 30 января в штаб-квартире Центрального комитета (ЦК) Партии Генеральный секретарь То Лам провёл телефонный разговор с Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном (Ли Че Мьенг).



В ходе телефонного разговора Президент Ли Чжэ Мён поздравил с успешным проведением XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), а также с тем, что Генеральный секретарь То Лам был вновь избран на пост Генерального секретаря ЦК КПВ XIV созыва; выразил уверенность, что под руководством КПВ во главе с Генеральным секретарём То Ламом Вьетнам и далее будет успешно достигать стратегических целей развития страны, включая цель достижения двузначных темпов экономического роста в предстоящий период.



Президент Ли Чжэ Мён подтвердил, что придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом, всегда рассматривает Вьетнам как одного из приоритетных ключевых партнёров в реализации внешнеполитических курсов в регионе; подчеркнул, что государственный визит Генерального секретаря То Лама в Республику Корея в августе 2025 года внёс важный вклад в укрепление взаимопонимания между народами двух стран, упрочение политического доверия и создание новых возможностей для сотрудничества в различных сферах, тем самым ещё более углубив корейско-вьетнамское всеобъемлющее стратегическое партнёрство; подтвердил готовность продолжать тесное взаимодействие с Генеральным секретарём То Ламом для дальнейшего динамичного, содержательного и эффективного развития двусторонних отношений.



Со своей стороны Генеральный секретарь То Лам выразил искреннюю признательность корейской стороне за оперативное направление поздравительной телеграммы в адрес XIV съезда КПВ, а также поблагодарил Президента Ли Чжэ Мёна за поздравительное послание по случаю его переизбрания Генеральным секретарём ЦК КПВ XIV созыва.



Радуясь возможности поделиться особо важными результатами XIV съезда, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что съезд выполнил великую историческую миссию, всесторонне обобщил практику 40-летнего процесса обновления, а также определил ключевые ориентиры развития страны на предстоящий период. В частности, XIV съезд поставил общую цель на следующий этап — стремиться к достижению среднегодовых темпов роста ВВП в 2026–2030 годах на уровне 10% и выше, доведению ВВП на душу населения к 2030 году примерно до 8 500 долларов США, тем самым создав «стартовую платформу» для успешной реализации цели превращения Вьетнама в развитую страну с высоким уровнем доходов.



Поздравляя Республику Корея с важными достижениями в развитии, Генеральный секретарь То Лам выразил уверенность, что под руководством Президента Ли Чжэ Мёна страна продолжит устойчиво развиваться; подчеркнул, что Вьетнам последовательно рассматривает Республику Корея как одного из важнейших приоритетных партнёров во внешней политике; подтвердил, что Вьетнам и впредь будет надёжным, стабильным и ответственным партнёром международного сообщества, совместно с Кореей эффективно реализуя достигнутые договорённости.



Стороны договорились и далее укреплять политическое доверие как прочную основу для углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства путём активизации обменов делегациями на высоком и других уровнях, расширения сотрудничества в области обороны и безопасности, а также реализации проектов оборонной промышленности и военно-технической торговли. Обе стороны подтвердили решимость содействовать прорывному развитию экономического сотрудничества — ключевой опоры двусторонних отношений, поощрять корейские предприятия к расширению инвестиций во Вьетнаме, прежде всего в сферах полупроводников, производства высокотехнологичной электронной аппаратуры, создания специализированных промышленных производственных комплексов по цепочкам добавленной стоимости на базе проектов крупных корейских корпораций; продолжать облегчение торговли, взаимное открытие рынков товаров и стремиться к скорейшему достижению цели доведения двустороннего товарооборота до 150 млрд долларов США к 2030 году; укреплять сотрудничество в области науки и технологий — новом опорном направлении взаимодействия; расширять культурные, туристические и межрегиональные обмены, неуклонно укрепляя дружбу и взаимопонимание между народами двух стран.



Благодарив Президента Ли Чжэ Мёна за поздравления в связи с завоеванием сборной Вьетнама третьего места на чемпионате Азии U23 2026 года, Генеральный секретарь То Лам высоко оценил эффективный вклад Республики Корея в развитие спорта, особенно работу корейских специалистов, включая футбольных тренеров, внёсших значительный вклад в развитие вьетнамского спорта; подчеркнул стремление к ещё более тесному и глубокому сотрудничеству и совместным усилиям для достижения новых значимых успехов, которые могли бы стать символом двусторонних отношений.



В сфере многостороннего сотрудничества стороны договорились тесно взаимодействовать и оказывать взаимную поддержку на представляющих общий интерес региональных и международных форумах; согласились координировать усилия по поддержанию мирной и стабильной обстановки в регионе, включая Корейский полуостров. Генеральный секретарь То Лам предложил корейской стороне активно делиться опытом и оказывать содействие Вьетнаму в успешной организации саммита АТЭС 2027 года в Фукуоке, а также способствовать скорейшему проведению Саммита Меконг – Республика Корея.



По этому случаю Генеральный секретарь То Лам с уважением пригласил Президента Ли Чжэ Мёна посетить Вьетнам в ближайшее время. Президент Ли Чжэ Мён с удовлетворением принял приглашение.