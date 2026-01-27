Генеральный секретарь То Лам провёл телефонный разговор с Генеральным секретарём, Председателем КНР Си Цзиньпином. Фото: ВИА



26 января в штаб-квартире Центрального комитета партии Генеральный секретарь То Лам провёл телефонный разговор с Генеральным секретарём, Председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином.



Генеральный секретарь То Лам выразил радость по поводу проведения телефонного разговора с Генеральным секретарём, Председателем КНР Си Цзиньпином сразу после очень успешного завершения XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). От имени Центрального комитета партии Генеральный секретарь То Лам выразил искреннюю благодарность Центральному комитету Коммунистической партии Китая за то, что он одним из первых направил поздравительную телеграмму XIV съезду, а также сердечно поблагодарил товарища Си Цзиньпина за поздравительное письмо по случаю избрания То Лама для продолжения исполнения обязанностей Генерального секретаря Центрального комитета партии.



От имени партии, государства и народа Китая Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин тепло поздравил XIV Всевьетнамский съезд КПВ с большим успехом и поздравил товарища То Лама с избранием Генеральным секретарём Центрального комитета партии нового созыва. Товарищ Си Цзиньпин выразил уверенность, что под твёрдым руководством Центрального комитета КПВ во главе с Генеральным секретарём То Ламом Вьетнам успешно выполнит резолюцию XIV съезда и реализует два «столетних ориентира», приуроченных к столетию основания партии и столетию основания государства.



С удовлетворением поделившись особо важными итогами XIV съезда, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что съезд выполнил свою великую историческую миссию, всесторонне обобщив практику вьетнамской революции за 40 лет обновления, определив крупные цели и направления развития не только на предстоящую пятилетку, но и стратегические ориентиры, касающиеся будущего и судьбы вьетнамской нации в новую эпоху развития; выразив решимость построить мирный, независимый, демократический, богатый, процветающий, цивилизованный и счастливый Вьетнам, уверенно идущий по пути к социализму.

Вьетнам неизменно придерживается цели национальной независимости и социализма; всегда ставит народ в центр, рассматривая его как субъект, цель и движущую силу развития; формирует новую модель роста; последовательно проводит независимую, самостоятельную, самодостаточную внешнюю политику мира, дружбы, сотрудничества и развития, а также курс на многосторонность и диверсификацию внешних связей.



Поздравив Китай с важными достижениями в развитии под руководством Центрального комитета Коммунистической партии Китая во главе с Генеральным секретарём, Председателем КНР Си Цзиньпином как ядром, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что Вьетнам неизменно придерживается политики «одного Китая»; высоко оценивает роль Китая как ответственной крупной державы в деле обеспечения мира и развития в мире и регионе; поддерживает инициативы Китая в области развития, безопасности, цивилизации и глобального управления.



Генеральный секретарь То Лам подтвердил, что Вьетнам всегда придаёт большое значение и рассматривает развитие отношений с Китаем как первоочередный приоритет; подчеркнул, что вьетнамско-китайские отношения должны и впредь оставаться прочной, стабильной и долгосрочной опорой с глубоким стратегическим сопряжением. Партия и государство Вьетнама готовы вместе с партией и государством Китая ещё теснее укреплять взаимодействие двух социалистических соседних стран под руководством партий, совместно сопровождать и поддерживать друг друга на пути реализации устремлений и видений развития, определённых двумя партиями и двумя государствами.



Генеральный секретарь То Лам предложил сторонам совместно вывести политическое доверие на новый, более высокий уровень, чтобы оно всесторонне направляло сотрудничество во всех сферах; продолжать укреплять регулярные и гибкие обмены на высоком уровне; развивать опорную роль ключевых направлений - внешней политики, обороны и общественной безопасности; содействовать прорывам и ощутимым изменениям в практических областях сотрудничества. Генеральный секретарь То Лам предложил Генеральному секретарю, Председателю КНР Си Цзиньпину уделить внимание и дать указания по расширению импорта товаров, особенно сельскохозяйственной и рыбной продукции Вьетнама; призвал придать наивысший приоритет сотрудничеству в железнодорожной сфере, усилить взаимодействие в области высококачественных инвестиций, сопряжённых с передачей технологий и подготовкой кадров; содействовать превращению научно-технологического сотрудничества в новую яркую точку двусторонних отношений. Генеральный секретарь выразил надежду на дальнейшее укрепление дружественных чувств, взаимопонимания и доверия между народами двух стран, а также на развитие сотрудничества в сфере туризма.



Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая совместно с партией и государством Вьетнама углублять отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства и сотрудничества, выводя строительство китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, имеющего стратегическое значение, на новый уровень в соответствии с ориентирами «шести более». Согласившись с оценками международной и региональной обстановки и предложенными Генеральным секретарём То Ламом мерами по развитию отношений между двумя партиями и двумя государствами, товарищ Си Цзиньпин заявил о готовности Китая вместе с Вьетнамом укреплять обмены на высоком уровне, взаимное общение и обмен опытом в партийном управлении и государственном управлении; эффективно задействовать механизм Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству и взаимодействие в сферах внешней политики, обороны и общественной безопасности; подтвердил готовность Китая импортировать высококачественную сельскохозяйственную продукцию Вьетнама и продолжать поощрять китайские предприятия инвестировать и вести бизнес во Вьетнаме.



Исходя из позитивного прогресса в железнодорожном сотрудничестве между двумя странами, товарищ Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая активизировать обмены в рамках Совместного комитета по китайско-вьетнамскому железнодорожному сотрудничеству с целью придания этому сотрудничеству практического характера. Для укрепления социальной основы и корней вьетнамско-китайской дружбы товарищ Си Цзиньпин выразил надежду, что обе стороны будут эффективно проводить мероприятия по обменам среди молодёжи, сотрудничеству между регионами и в сфере средств массовой информации; подтвердил готовность Китая оказать Вьетнаму поддержку в строительстве Музея Коммунистической партии Вьетнама.



Стороны договорились поддерживать обмены и тесную координацию на многосторонних форумах, а также лучше контролировать и управлять существующими разногласиями.



В преддверии традиционного Нового года Биньнго 2026 года (Огненной Лошади) двух народов оба Генеральных секретаря направили новогодние поздравления двум партиям, двум государствам и народам двух стран, пожелав делу строительства социализма в каждой стране добиться ещё более значительных успехов, народам двух стран - мира и процветания, а отношениям между двумя партиями и двумя государствами - дальнейшего здорового и стабильного развития.