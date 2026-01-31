Генеральный секретарь То Лам провёл телефонный разговор с Генеральным секретарём Партии народного действия, премьер-министром Сингапура

Генеральный секретарь То Лам. (Фото: ВИА

Во второй половине дня 30 января в штаб-квартире Центрального комитета партии Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Лам провёл телефонный разговор с Генеральным секретарём Партии народного действия (PAP), премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом.



Телефонный разговор прошёл в тёплой и исключительно доверительной атмосфере, ознаменовав новый этап развития вьетнамско-сингапурского всеобъемлющего стратегического партнёрства.



Генеральный секретарь То Лам выразил удовлетворение возможностью провести телефонный разговор с Генеральным секретарём PAP Лоуренсом Вонгом сразу после успешного завершения XIV Всевьетнамского съезда КПВ. От имени ЦК КПВ Генеральный секретарь поблагодарил Партию народного действия и лично Генерального секретаря Лоуренса Вонга за направленные поздравительные телеграммы в адрес съезда, а также руководителей Вьетнама. Генеральный секретарь То Лам также передал приветствия и пожелания здоровья Президенту Тарману Шанмугаратнаму и руководителям Сингапура, вновь отметив глубокие впечатления от официального визита в Сингапур в 2025 году.



Со своей стороны Генеральный секретарь PAP, премьер-министр Лоуренс Вонг поздравил с успешным проведением XIV съезда КПВ и поздравил Генерального секретаря То Лама с тем, что ЦК XIV созыва вновь избрал его Генеральным секретарём. Премьер-министр Лоуренс Вонг выразил восхищение достижениями Вьетнама под руководством КПВ и подтвердил, что Сингапур всегда придаёт большое значение и стремится к дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.



Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что XIV съезд КПВ успешно подвёл итоги выполнения резолюции XIII съезда с высокими результатами, извлёк ценные уроки из предыдущих съездов и обобщил 40-летний процесс обновления. Съезд определил цели и задачи на ближайшие пять лет, а также стратегические вопросы, имеющие значение для будущего и судьбы вьетнамской нации, подтвердив решимость построить сильный и процветающий Вьетнам — богатый народ, мощное государство, демократичное, справедливое и цивилизованное общество. Сквозной подход заключается в признании народа центром, субъектом, целью, движущей силой и ресурсом развития.

КПВ придаёт особое значение строительству и укреплению партии и политической системы как чистых и всесторонне сильных, созданию компактного, эффективного и действенного государственного аппарата, а также решительной и последовательной борьбе с коррупцией и негативными проявлениями. Съезд утвердил новую модель роста Вьетнама, основанную на экономике знаний, цифровой экономике, «зелёной» экономике и циркулярной экономике, с максимальным раскрытием динамичного потенциала и роли всех секторов экономики.



Генеральный секретарь высоко оценил более чем 50-летние отношения между Вьетнамом и Сингапуром, особенно после повышения их уровня до всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2025 году. Стороны поддерживают регулярные контакты на высоком уровне; экономическое сотрудничество остаётся ярким пятном, при этом Сингапур продолжает занимать лидирующие позиции среди инвесторов АСЕАН (второе место в мире) во Вьетнаме — около 4 400 проектов общей стоимостью 90 млрд долларов США.

Он предложил Сингапуру продолжить поддержку Вьетнама в подготовке кадров и обмене опытом разработки социально-экономической политики. Высокоуровневые договорённости активно реализуются, включая своевременное утверждение Программы действий по реализации вьетнамско-сингапурского всеобъемлющего стратегического партнёрства (10/2025), определяющей ориентиры развития ключевых направлений сотрудничества на предстоящий период.



В условиях сложной международной обстановки Генеральный секретарь То Лам предложил двум странам укреплять сотрудничество в рамках АСЕАН и сосредоточиться на упрочении политического доверия через контакты на высоком уровне, реализации Программы действий на 2025–2030 годы и скорейшем запуске механизма диалога между двумя партиями; активизировать экономическое сотрудничество и инвестиции в такие сферы, как высокие технологии, возобновляемая энергетика, развитие VSIP 2.0, обмен углеродными кредитами; расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, противодействие транснациональной преступности, поддерживать создание Национального центра данных Вьетнама; расширять культурные и туристические обмены; укреплять центральную роль АСЕАН, тесно координировать действия в 2027 году, когда Сингапур будет председательствовать в АСЕАН, а Вьетнам примет саммит АТЭС, а также содействовать переговорам по эффективному и содержательному Кодексу поведения (COC).



Генеральный секретарь PAP, премьер-министр Лоуренс Вонг выразил высокую степень согласия с оценками и предложениями Генерального секретаря То Лама, подтвердил, что Сингапур придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом и готов к реализации согласованных направлений сотрудничества; подчеркнул стремление активизировать обмены на высоком уровне, экономическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны и безопасности и в других сферах, внося вклад в мир, стабильность и развитие региона.

Он также сообщил, что Сингапур планирует увеличить общее число индустриальных парков VSIP во Вьетнаме до 30 к 2026 году по случаю 30-летия успешного присутствия этого проекта во Вьетнаме, и выразил твёрдую уверенность в том, что при решимости и усилиях руководства и народов двух стран вьетнамско-сингапурское всеобъемлющее стратегическое партнёрство будет и далее развиваться динамично и по-настоящему содержательно — в интересах обеих стран, мира, сотрудничества и развития региона и всего мира.