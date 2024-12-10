НОВОСТИ
Генеральный секретарь То Лам провел рабочее совещание с Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам
Он призвал отдел провести революционные изменения в своей организационной структуре, чтобы иметь эффективный и действенный аппарат, способный отвечать требованиям развития в новый период, заявив, что это соответствует цели Центрального комитета партии постоянно реформировать и упорядочивать политическую систему, делая ее более стройной и эффективной.
Глава партии подчеркнул ответственность отдела за формирование ведущего стратегического консультативного органа с международным престижем на основе наследования существующих достижений и их поднятия на новую высоту. Он подчеркнул важность сохранения идеологической согласованности с марксистско-ленинскими принципами, мыслями президента Хо Ши Мина, в частности с платформой национального развития в переходный период к социализму.
Он призвал к постоянному реформированию мышлению, инновациям и творчеству, призывая к расширению возможностей стратегического планирования, исследований, аналитики и прогнозирования. Он также подчеркнул необходимость того, чтобы отдел прогнозировал и реагировал на основные глобальные тенденции, включая технологические революции, технический прогресс и возникающие вызовы безопасности, особенно нетрадиционные угрозы безопасности, разрабатывая таким образом политические рекомендации и решения для поддержки социально-экономического лидерства и руководства партии.
Кроме того, отдел должен продолжать укреплять тесное сотрудничество между различными секторами для пересмотра политики партии в области социально-экономического развития, а также реализации резолюции, принятой на всевьетнамском партийном съезде 13-го созыва, сказал он, подчеркнув важность международного сотрудничества для изучения опыта развития других стран.
Генеральный секретарь партии заявил, что основная задача - сформировать старшую исследовательскую группу, способную объединить настоящих интеллектуалов, экспертов и ученых, обладающих как профессиональными знаниями, так и искренними обязательствами, а также подготовить высококлассных сотрудников, обладающих независимым исследовательским потенциалом, значительным опытом и высокой профессиональной квалификацией.
Он попросил отдел активно вносить теоретический и практический вклад в подготовку к всевьетнамскому партийному съезду 14-го созыва, в том числе совершенствовать документы социально-экономического подкомитета.
Глава партии выразил уверенность, что отдел, проявляя решительность, солидарность и ответственность, будет и дальше развиваться и успешно выполнит возложенные на него задачи.