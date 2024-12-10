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Генеральный секретарь То Лам провел рабочее совещание с Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам подчеркнул важнейшую роль Отдела ЦК КПВ по экономическим вопросам в совершенствовании институтов развития социалистически ориентированной рыночной экономики, а также в определении основных направлений управления национальной экономикой.
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам выступает с речью на мероприятии. Фото: ВИА   
На рабочем совещании с Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам 9 декабря глава партии подчеркнул, что отдел внес свой вклад в впечатляющие экономические достижения страны за последние годы.

Он призвал отдел провести революционные изменения в своей организационной структуре, чтобы иметь эффективный и действенный аппарат, способный отвечать требованиям развития в новый период, заявив, что это соответствует цели Центрального комитета партии постоянно реформировать и упорядочивать политическую систему, делая ее более стройной и эффективной.

Глава партии подчеркнул ответственность отдела за формирование ведущего стратегического консультативного органа с международным престижем на основе наследования существующих достижений и их поднятия на новую высоту. Он подчеркнул важность сохранения идеологической согласованности с марксистско-ленинскими принципами, мыслями президента Хо Ши Мина, в частности с платформой национального развития в переходный период к социализму.

Он призвал к постоянному реформированию мышлению, инновациям и творчеству, призывая к расширению возможностей стратегического планирования, исследований, аналитики и прогнозирования. Он также подчеркнул необходимость того, чтобы отдел прогнозировал и реагировал на основные глобальные тенденции, включая технологические революции, технический прогресс и возникающие вызовы безопасности, особенно нетрадиционные угрозы безопасности, разрабатывая таким образом политические рекомендации и решения для поддержки социально-экономического лидерства и руководства партии.

Кроме того, отдел должен продолжать укреплять тесное сотрудничество между различными секторами для пересмотра политики партии в области социально-экономического развития, а также реализации резолюции, принятой на всевьетнамском партийном съезде 13-го созыва, сказал он, подчеркнув важность международного сотрудничества для изучения опыта развития других стран.

Генеральный секретарь партии заявил, что основная задача - сформировать старшую исследовательскую группу, способную объединить настоящих интеллектуалов, экспертов и ученых, обладающих как профессиональными знаниями, так и искренними обязательствами, а также подготовить высококлассных сотрудников, обладающих независимым исследовательским потенциалом, значительным опытом и высокой профессиональной квалификацией.

Он попросил отдел активно вносить теоретический и практический вклад в подготовку к всевьетнамскому партийному съезду 14-го созыва, в том числе совершенствовать документы социально-экономического подкомитета.

Глава партии выразил уверенность, что отдел, проявляя решительность, солидарность и ответственность, будет и дальше развиваться и успешно выполнит возложенные на него задачи.

ВИА/ИЖВ

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