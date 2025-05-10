Генеральный секретарь То Лам провёл двусторонние встречи с руководителями ряда государств

Генеральный секретарь То Лам встречается с премьер-министром Словакии. Фото: ВИА

Во время встречи с Генеральным секретарём ЦК КПК и Председателем КНР Си Цзиньпином, Генеральный секретарь То Лам предложил продолжать активный обмен визитами на высоком уровне в гибких форматах, а также продвигать практическое сотрудничество, особенно в сфере железнодорожного сообщения и инфраструктуры. Он подчеркнул необходимость расширения взаимодействия в таких перспективных направлениях, как научно-техническое партнёрство и цифровая трансформация, превратив их в новые точки роста и движущую силу развития вьетнамо-китайских отношений.



Генеральный секретарь То Лам выразил надежду, что Китай будет активно поддерживать подготовку кадров для Вьетнама в области науки и технологий. Он также призвал к дальнейшему продвижению сбалансированной и устойчивой двусторонней торговли, в частности — к расширению импорта вьетнамской сельскохозяйственной, водной и иной продукции китайской стороной. Кроме того, он предложил продолжить эффективное урегулирование морских вопросов, способствуя созданию благоприятной среды для развития обеих стран и двусторонних отношений в новой эпохе.



Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что Китай придаёт большое значение всестороннему стратегическому партнёрству и Сообществу с общей судьбой, имеющему стратегическое значение для Китая и Вьетнама. Он отметил, что это партнёрство остаётся приоритетом внешней политики Китая в отношении соседних стран.



Во время встречи с Первым секретарём ЦК Коммунистической партии Кубы, Президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул необходимость последовательной реализации достигнутых на высшем уровне договорённостей и активного взаимодействия для углубления всестороннего двустороннего сотрудничества — прежде всего в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, продовольственной и энергетической безопасности. Он подтвердил неизменную позицию Вьетнама, выступающего против односторонних санкций в отношении Кубы.



В ответ Президент Кубы Мигель Диас-Канель заверил, что поручит соответствующим министерствам и ведомствам Кубы укрепить координацию с вьетнамской стороной в целях реализации договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Генерального секретаря То Лама на Кубу в сентябре 2024 года. Он особо отметил важность продвижения торгово-инвестиционного сотрудничества между двумя странами, особенно в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.



Во время встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Генеральный секретарь То Лам выразил готовность Вьетнама стать мостом для активизации сотрудничества между Узбекистаном и странами Юго-Восточной Азии. Он также предложил Узбекистану поддержать укрепление связей Вьетнама со странами Центральной Азии и продвижение межрегиональной интеграции.



Президент Узбекистана выразил поддержку инициативам Генерального секретаря То Лама и предложил сторонам как можно скорее успешно провести 8-е заседание Межправительственного комитета по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в текущем году. Он также предложил активизировать взаимодействие в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, образование, транспорт, расширение прямых авиарейсов и мультимодальных грузоперевозок.



Стороны также договорились расширять политический диалог и обмены на всех уровнях, особенно на высшем, по линии партий, правительств, парламентов и местных органов власти.



Генеральный секретарь То Лам также провёл двусторонние встречи с Президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой, Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе встреч руководители этих государств подчеркнули, что Вьетнам является важным партнёром в Юго-Восточной Азии.



Президент Бразилии сообщил, что дал поручение соответствующим министерствам, ведомствам и местным властям оперативно приступить к реализации достигнутых договорённостей. В свою очередь, Генеральный секретарь То Лам высоко оценил усилия Бразилии и выразил поддержку проведению саммита БРИКС, а также 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30). По этому случаю Президент Бразилии любезно пригласил Вьетнам направить высокопоставленную делегацию на указанные мероприятия.

Генеральный секретарь То Лам провел двусторонние встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Фото: Baoquocte



