Генеральный секретарь То Лам и Председатель Народной партии Камбоджи Хун Сен. (Фото: ВИА

По приглашению Короля Камбоджи Нородома Сиамони утром 6 февраля Генеральный секретарь То Лам и делегация высшего уровня Партии и Государства Вьетнама прибыли в столицу Пномпень, начав государственный визит в Королевство Камбоджа. В составе делегации Генерального секретаря в ходе визита находятся Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман.



После торжественной официальной церемонии встречи в Королевском дворце Генеральный секретарь То Лам провёл встречу с Самдечем Течо Хун Сеном.



На встрече Самдеч Течо Хун Сен тепло приветствовал Генерального секретаря То Лама и высоко оценил его государственный визит в Камбоджу во главе делегации высшего уровня Вьетнама сразу после XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ); подчеркнул, что визит Генерального секретаря и делегации наглядно отражает высокую оценку, которую КПВ и руководство Вьетнама придают добрососедским отношениям, традиционной дружбе, всеобъемлющему и долгосрочному устойчивому сотрудничеству между двумя странами.



Поздравив с успешным проведением XIV съезда и с тем, что товарищ То Лам вновь был избран Генеральным секретарём, Самдеч Течо Хун Сен выразил уверенность в том, что под руководством КПВ во главе с Генеральным секретарём То Ламом вьетнамский народ продолжит добиваться значительных достижений, успешно реализует поставленные Партией цели и тем самым внесёт вклад в общее развитие региона и мира; подтвердил, что Камбоджа неизменно придаёт большое значение и стремится к дальнейшему укреплению добрососедских отношений, традиционной дружбы, всеобъемлющего и долгосрочного устойчивого сотрудничества. Самдеч Течо Хун Сен высоко оценил развитие Вьетнама, особенно в социально-экономической сфере, и выразил надежду на дальнейшее расширение взаимного открытия рынков с целью более тесного сотрудничества двух экономик.



Генеральный секретарь То Лам выразил радость вновь посетить прекрасную Камбоджу сразу после XIV съезда КПВ; подчеркнул, что визит осуществляется с участием многих высших руководителей Вьетнама, включая Премьер-министра и Председателя Национального собрания; выразил глубокую признательность и искреннюю благодарность Королевской семье и народу Камбоджи за тёплый, торжественный и внимательный приём, оказанный Генеральному секретарю и делегации высшего уровня Вьетнама, что ярко отражает дух солидарности, традиционной дружбы и всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами и двумя народами.



Высоко оценив значительные достижения, которых народ Камбоджи добился в последние годы, Генеральный секретарь То Лам выразил уверенность в том, что под мудрым правлением Короля Нородома Сиамони, руководством Сената, Национальной ассамблеи, Правительства, а также при единстве народа Королевство Камбоджа продолжит динамичное развитие, уровень жизни населения будет постоянно повышаться и страна успешно построит общество мира, согласия, сотрудничества и устойчивого развития.



Обмениваясь с Самдечем Течо Хун Сеном информацией о ситуации во Вьетнаме и итогах XIV съезда, Генеральный секретарь подчеркнул, что достижения Вьетнама были бы невозможны без ценной поддержки и помощи международных друзей, прежде всего соседних стран, включая Камбоджу; выразил глубокую признательность и благодарность за искреннюю поддержку и помощь со стороны покойного Короля Нородома Сианука, Королевы-матери Нородом Монинеат Сианук, Короля Нородома Сиамони, а также поколений руководителей и народа Камбоджи, оказанные Вьетнаму в борьбе за национальную независимость в прошлом и в деле строительства и защиты Отечества сегодня.



Стороны также проинформировали друг друга о целях и направлениях развития своих стран, с тем чтобы Вьетнам, Камбоджа и Лаос могли координировать усилия и совместно развиваться.



Генеральный секретарь То Лам навещает и проводит тёплую беседу с Королевой-матерью Нородом Монинеат Сианук. (Фото: ВИА)

В тот же день утром Генеральный секретарь То Лам посетил Королеву-мать Нородом Монинеат Сианук в Королевском дворце.



Генеральный секретарь отметил, что для него большая честь вновь посетить Королевство Камбоджа по приглашению Короля Нородома Сиамони; поблагодарил Королеву-мать за уделённое время для приёма делегации; пожелал ей крепкого здоровья и дальнейшего внесения важного вклада в процветание Королевства Камбоджа и развитие дружбы между двумя народами.



Генеральный секретарь отметил, что на него произвели глубокое впечатление достижения, которых народ Камбоджи добился в последние годы; подтвердил, что для народа Вьетнама образ покойного Короля Нородома Сианука, Королевы-матери Нородом Монинеат Сианук и Короля Нородома Сиамони всегда является благородным символом вьетнамско-камбоджийской дружбы. От имени Партии, Государства и народа Вьетнама Генеральный секретарь выразил искреннюю благодарность за высокие чувства и ценную помощь, оказанные Королевской семьёй и народом Камбоджи Вьетнаму в различные исторические периоды и в настоящее время.



Информируя о результатах XIV съезда КПВ, Генеральный секретарь То Лам подтвердил, что Вьетнам твёрдо придерживается цели быстрого и устойчивого развития, независимости и самостоятельности, в сочетании с глубоким и эффективным международным интегрированием.



Королева-мать и Генеральный секретарь совместно вспомнили почти 60-летний путь отношений между двумя странами и договорились продолжать углублять добрососедские отношения, традиционную дружбу, всеобъемлющее и долгосрочное устойчивое сотрудничество во имя интересов народов двух стран, мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всём мире.



По этому случаю Генеральный секретарь То Лам с уважением пригласил Королеву-мать Нородом Монинеат Сианук и Короля Нородома Сиамони посетить Вьетнам и отдохнуть в стране в удобное время.